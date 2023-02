Lorena Ponce de León, complicada obsesión de Lacalle Pou

Fagúndez agregó en ese momento que “lo que la defensa dijo el día de la audiencia es que los hechos que pone la Fiscalía arriba de la mesa sucedieron, en principio. Ahora, que eso sea delito o no, será discutido y se verá cuál sí y cuál no. O si todos sí o todos no, esa es la defensa, sencillo. No hay una certeza sobre que cada uno de los hechos que expuso la fiscalía sean delito por parte de la defensa”.

Otro anticipo de Fagúndez: “Berriel siente que se le requirió por la autoridad máxima”, en referencia al Presidente, ya que “quien requiere esto es el jefe de seguridad de la Presidencia. A mí me llama el abogado máximo de la Presidencia y me pide algo, yo ni lo dudo, voy, veo y mando; hay una razón lógica de comunicación dentro del Estado. Si vos me decís que parece delito, yo te digo que hay que analizarlo, por eso no nos opusimos a que lo formalizaran. Vamos a partir de la base de que son hechos que se acepta que sucedieron, pero vamos a estudiar si son delito”.

Así el abogado de Berriel atacó la línea argumental del oficialismo, acerca de que Astesiano mentía y se tomaba atribuciones que no le correspondían. Fagúndez respondió: “Eso Berriel no lo puede saber. Sabe que es el jefe de la seguridad del Presidente, y él, por el famoso Decreto 16, de 2006, tiene la obligación de prestar e informar o dar la información que se le solicita”.

En la audiencia de confirmación el abogado Fagúndez confirmó lo que había anticipado.

En los chats entre Berriel y Astesiano, que forman parte de la carpeta de investigación en la que trabaja la fiscal Gabriela Fossati, figura una captura de la conversación entre el presidente Lacalle Pou y Astesiano. Y esto ya ha trascendido a la prensa. De hecho lo publicó LaDiaria.

En el texto se puede ver que el excustodio le informa de un viaje de su ex Lorena Ponce de León.

“A las 5:00 tiene que estar en el aeropuerto”, le informa Astesiano.

“Ok. ¿No sabemos para dónde?”, consulta el Presidente, a lo que Astesiano le responde que está tratando de averiguarlo -justamente a través de Berriel, según se ve en otros chats que trascendieron-.

Luego le explica al Presidente: “No habló nada delante de la custodia, solo dijo 'Mañana me voy de viaje, no digan a nadie pasenme a buscar 4:40'”, a lo que Lacalle responde “ok”. Tras mandarle la captura a Berriel, Astesiano le advierte: “Solo a vos”.

La conversación forma parte del intercambio que se produjo en julio y trascendió en diciembre 2022.

“Tenemos modo reservado averiguar Lorena Ponce de León. Viaja mañana a las 6 de la mañana. Donde va. Reservado Total [sic]”, escribió Astesiano a Berriel, quien le responde un minuto después, a las 2:45: “Complicado pero veremos”. Más tarde, Astesiano agregó: “Solo sabemos q a las 5 tiene q estar aeropuerto”.

“Viajo [sic] en el vuelo de LATAM, en el aeropuerto no tienen aún el destino, ahora me lo van a averiguar, pero están tratando de hacerlo sin pedir por ella para no llamar la atención [...] Por las dudas, acaba de despegar el avión, se fue 5 minutos antes de los previsto”, respondió Berriel, más tarde.

En paralelo a esta conversación con Berriel, Astesiano hablaba sobre el mismo asunto con uno de los funcionarios a cargo de la custodia de Ponce de León, según consta en otro de los chats incluidos en la carpeta judicial.

En otra conversación con Berriel, el 22/08, Astesiano le reenvió la captura de pantalla del pedido del Presidente: “Fijate si podés averiguar”, le escribe Lacalle Pou, y le reenvió una conversación con una persona que le pedía al Presidente información sobre un robo.

Luego Astesiano le escribió a Berriel: “Pasame, no está claro que quiere”. Más tarde le explicó por audio: “Dicen que fue víctima de rapiña y se enojó porque la mandaron a la cuarta, no sé cómo es”, a lo que Berriel le contesta “Ok dejame ver y te paso”.

El Decreto 16

Para el abogado de Berriel, su defendido "fue inducido en engaño” para buscar información, probablemente en forma ilegal.

La referencia al Decreto 16/2006, del gobierno de Tabaré Vázquez, por el que se pasó el servicio de Seguridad Presidencial a la Prosecretaría de Presidencia y se renovó el reglamento de trabajo, en el artículo 6 se aclara que “sin perjuicio de los vínculos necesarios con el Ministerio del Interior y la Inspección Nacional de Policía, el Área de Coordinación podrá requerir en cualquier momento apoyos y recursos, tanto del sector público como del privado, para el correcto desempeño de sus cometidos”.

También: “Las instituciones del sector público están obligadas a suministrar la colaboración directa, el apoyo o la información que le fuere solicitada, con la premura y/o las prioridades que el oficial a cargo o el médico jefe de la Seguridad Presidencial determinen”.

Fagúndez explicó que en varios de los pedidos que Astesiano le hacía a Berriel se podía interpretar que era información que se necesitaba desde Presidencia y no se podía obtener en el momento porque se encontraban fuera de la oficina.

“Lo que yo tengo entendido es que en momentos en los que se necesitaba rápido, o por alguna otra razón, se le comunicaba a Berriel telefónicamente por parte de Astesiano, que estando en la calle no tenía acceso a esos partes y le pedía de forma urgente saber de estos”, ejemplificó.

“En los temas que se están conversando, que son 3, por ahora, creo que fue así, que Astesiano lo llama de forma urgente y de esas comunicaciones se puede desprender, por lo menos en 2 casos, que son a pedido del Presidente”, agregó el abogado.

fagundez berriel.jpg Juan Fagúndez (izq.) y Jorge Berriel.

