Luis Lacalle Pou más complicado: Otra renuncia en Uruguay

El ministro de Ambiente de Uruguay, Adrián Peña, quien por el 2016 se rasgaba las vestiduras por la falacia del título universitario del ex vicepresidente Raúl Sedric, se vio obligado a renunciar porque su 'doble moral' salió a la luz: criticó al ex funcionario con el tupé de autogalardonarse como licenciado en Administración de Empresas sin haber finalizado esa carrera, así lo informó (30/01/23) el diario uruguayo Búsqueda, que logró conversar en off con autoridades universitarias.