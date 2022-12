Lacalle Pou mandó a investigar sobre su ex

Luis Calabria, exdirector general del ministerio, quien estuvo presente en esa reunión entre Larrañaga y Berriel, aclaró que la orden se limitaba a colaborar con el excustodio presidencial en el cumplimiento de sus funciones.

De todos modos, Luis Calabria le dijo a la web La Diaria, de Montevideo: “Hay que contextualizar y precisar. Astesiano iba a estar en el rol de custodia presidencial y, como es lógico, se indicó se prestara la colaboración a efectos del cumplimiento de esa función. Ahora se hacen elucubraciones con ‘el diario del lunes’ y no es acertado razonar desde esa lógica (...) el único contexto en aquel momento [comienzo de la gestión] era que quien iba a estar ni más ni menos que en el rol de custodia presidencial tuviera la colaboración policial para poder cumplir su función”.

La denuncia

Aquí el texto completo que compromete a la Administración Lacalle Pou:

lacalle pou astesiano.jpg Alejandro Astesiano detrás de Luis Lacalle Pou.

A pedido de Astesiano, jerarca policial le dio información sobre viaje personal de Lorena Ponce de León

El exjefe de la custodia presidencial recibió información sobre un vuelo de la expareja del presidente

El entonces jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano pidió información personal sobre un viaje de Lorena Ponce de León. El pedido fue a Jorge Berriel, subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, a quien ya le había hecho otros pedidos, según consta en los chats de WhatsApp de Astesiano.

El 3 de julio, Astesiano envió un mensaje al número tres de la Policía para preguntarle si sabía adónde estaba viajando Ponce de León, separada del presidente Luis Lacalle Pou desde hace unos meses.

“Perdón la hora, estamos en Colombia”, le escribió primero, sobre las 11:44 de la noche del 3 de julio. “Tenemos modo reservado averiguar Lorena Ponce de León”, siguió y le especificó que viajaba al día siguiente a las 6 de la mañana. Enseguida, preguntó “a dónde va” y le especificó: “reservado total”. Y puso énfasis: “Solo a vos”

Ante el pedido, Berriel le contestó: “complicado pero veremos”. “Solo sabemos que a las 5 tiene que estar en el aeropuerto”, detalló Astesiano y le dijo que verían la respuesta una vez que aterrizaran en Montevideo. Ya estaban arriba del avión. “Igual, cuando haga la migración”, agregó después.

“Ok, algo te averiguo”, le respondió el jerarca de la Policía.

Una hora después, Berriel le adelantó que no tenía más datos y luego le envió el detalle del vuelo, el destino y la hora de partida. “En el aeropuerto no tienen aún el destino, ahora me lo van a averiguar, pero están tratando de hacerlo sin pedir por ella para no llamar la atención”, le amplió y le detalló hasta el país que emitió el pasaporte con el que estaba viajando.

“Por las dudas, acaba de despegar el avión, se fue 5 minutos antes de lo previsto”, le mandó cerca de las 9.30 de la mañana del 4 de julio.

Astesiano también hizo averiguaciones sobre el viaje de Lorena Ponce de León con integrantes de la seguridad de la expareja del presidente.

En la noche del 3 de julio, a las 23.25, el exjefe de seguridad presidencial recibió un audio de WhatsApp de parte de la persona que se desempeñaba como custodio de Lorena Ponce de León. La respuesta de Astesiano es el emoji en el que una persona se pone la mano en la cara lamentándose.

“Vos conmigo nunca hablaste”, agrega rápidamente el entonces jefe de la seguridad presidencial. “Gracias, sino me va a correr a la mierda. Pero ta…. Yo no te voy a ocultar cosas a vos”, respondió el integrante de la seguridad de la expareja del presidente.

Los custodios comenzaron a especular para tratar de identificar a dónde iba a viajar Ponce de León. “¿Dónde irá?”, preguntó Astesiano y agregó: “¿Alguna pista?”.

“Capaz que Brasil otra vez, pero te juro que ni idea”, respondió el custodio. “A la orden y leal siempre”, agregó.

Astesiano, que se encontraba volviendo de Colombia de un viaje, respondió: “Bien ahí, y dabemos (sic) estoy hablando con el presidente. Estamos en avión ya”.

“Buenoooo, buen regreso. Si me corre mala suerte. Yo soy leal a vos y obvio que al Presidente”, respondió el empleado. Astesiano agregó dándole tranquilidad al custodio y le dijo: “Estás acá cualquier cosa”.

Al mismo tiempo, el custodio de la expareja del Presidente recordó: “Como cuando (Ponce de León) me llevó a La Paloma. No voy a dejarlos pegados por miedo a que me corra”. Se despidieron y volvieron a hablar seis horas más tarde.

Lacalle Pou se separó de Lorena Ponce de León tras 22 años de matrimonio

A las 5.35 de la madrugada del 4 de julio, el custodio de la expareja del Presidente informó que Ponce de León ya estaba en el aeropuerto y “al parecer por los vuelos” se iba a Perú. Después le pasó algunos datos sobre los hijos del presidente.

“Sí, tengo todo ya”, respondió Astesiano y le detalló el número de vuelo, la hora de partida y el destino. “Sé que conseguis todo. A la orden”, fue la respuesta.

Luego los custodios intercambiaron audios y ese mismo día sobre las 12.20 quien trabaja en la custodia de Ponce de León le mandó: “Ale, ¿Cómo estás? Aparte de estar muerto sin dormir. Abrazo y a la orden. (Si me corre Loli, me voy de secretario tuyo). Jajajajajaja”.

La charla siguió a través de audios y en algunos mensajes en los que el custodio de Ponce de León resaltó su lealtad hacia Astesiano.

El exjefe de la custodia presidencial fue imputado por participar de una banda que falsificaba documentos para dar ciudadanía uruguaya a extranjeros, según investiga la fiscal Gabriela Fossati. Sin embargo, luego se abrió una investigación aparte sobre los chats en el celular oficial de Astesiano, en busca de un presunto tráfico de influencias.

