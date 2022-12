"Lo que he dicho siempre y no lo voy a ocultar ahora es que el gran problema del Mercosur son las asimetrías de sus países miembros. Brasil y Argentina tienen un dimensión distinta de desarrollo. Si la solución es que cada uno haga lo que quiera y el sálvese quien pueda... Bueno, discutámoslo, pero esa solución no sé cuánto camino tiene para transitar", sentenció.