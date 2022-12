El 'Super cepo' y la "autocastración" que deberá hacerse el Gobierno

dolar soja.jpg El economista dijo que el dólar dos "es distinto porque te comes ingresos del año que viene".

"Estos esfuerzos no rompen el modelo. Lo ratifican y por eso no se quiebra la expectativa devaluatoria. No lo ha logrado resolver el ministro", agregó.

"En este proceso de cruzar a la otra orilla, la expectativa devaluatoria no se ha quebrado. Usas ingresos del año que viene", sumó.

En cuanto a los pesos, Melconian anticipó que el Gobierno se verá obligado a "autocastrarse". "Se van a tener que autocastrar de pedir ingresos del 2024 al 2023".

Argentina precisa una Moncloa del sector externo, una Moncloa de la deuda. Soy acuerdista de la transición. El quilombo no me gusta Argentina precisa una Moncloa del sector externo, una Moncloa de la deuda. Soy acuerdista de la transición. El quilombo no me gusta

"Un déficit fiscal financiado con deuda externa termina mal. ¿Deuda interna en pesos para financiar agujero fiscal que no termina nunca? Termina mal. Déficit fiscal financiado con emisión monetaria. Inflación. Se entendió que déficit fiscal no puede haber, tenés que ajustar".

