Vialidad vs. Lawfare: Es Gran Día de la Grieta

Cada uno tiene argumentos para hablar mal del otro. No es el día de los inocentes sino de los más culpables o menos culpables. En tanto Alberto Fernández dice que debe 'salvar ' el Mercosur y levanta otra Grieta pero con Uruguay. No es más voluminosa porque el Presidente es un meme, tal como todos lo saben, y porque su soldado en la pelea es Santiago Cafiero, quien no existe. Aún así hace ruido.