Robert De Niro llega a Netflix: De qué tratará la serie

image.png Luis Brandoni junto a Robert De Niro en su viaje a la Argentina.

Actualmente, el actor ganador de un Óscar gracias a El Padrino y otro por Toro Salvaje, protagonizará una nueva entrega de Netflix titulada "Zero Day". Aunque los detalles de la trama se mantienen ocultos, según anticipó The Hollywood Reporter, se tratará de un thriller político donde Robert De Niro interpretará a un ex presidente de los Estados Unidos.