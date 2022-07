Cae Netflix y resurgen Cuevana 3 y páginas gratuitas

Hay una gran variedad de plataformas de streaming para elegir, como Disney Plus, Paramount Plus, Star Plus, HBO, HBO Max, y más, por la que los usuarios deben abonar el servicio. Además, hay aplicaciones que son gratuitas, como te mostramos en Urgente24.

Lo cierto, es que también hay páginas web como Cuevana que continúa resistiendo en Argentina. En la actualidad, se llama Cuevana 3 y muchos la eligen ya que es gratuita. Pero no es la única, por eso te mostramos 3 alternativas de sitios web gratuitos para mirar series y películas:

CUEVANA 3

El popular y reconocido sitio web de Latinoamérica que ofrece estrenos de películas y series. Antes de la existencia de las plataformas de streaming era furor y el clásico para muchos.

A pesar de que muchos abandonaron el sitio e intentaron reiteradas veces sacarlo de Internet por infracciones de derecho de autor, la página "pirata" pudo eludir las suspensiones. Sigue vigente hoy en día y es una de las famosas opciones frente a un contexto de aumento de precios y medidas que disgustan a los usuarios.

Si bien cuenta con numerosos anuncios y publicidad, Cuevana 3 es gratuito y tiene los últimos estrenos. Inclusive aquellas series y películas de Netflix, HBO, Amazon Prime Video y más plataformas.

https://ww1.cuevana3.me/



image.png Cuevana sigue vigente en la Argentina como Cuevana3.

PELISPLUS

Es la segunda alternativa para los amantes de los films. Si bien no es tan reconocida como Cuevana, esta página ofrece películas de todos los tiempos, incluyendo los estrenos más actuales para disfrutar de películas online desde cualquier dispositivo.

No requiere suscripción ni necesidad de registrarse, aunque contiene múltiples anuncios. En esta página también se puede revisar los horarios de estrenos y buscar la película o serie que uno desee con su descripción.

https://v9.pelispluss.org/



image.png PelisPlus es otra de las alternativas de páginas web para ver series y películas de forma gratuita.

PELISFLIX

Una opción para ver series y películas y series actuales, y de años anteriores. Tiene una gran variedad de estrenos para ver online gratis, en HD. Pueden verse en español, latino y subtitulado.

Uno puede elegir el género (acción, ciencia ficción, romántica, aventura, y más). Tiene los últimos estrenos de series como Stranger Things o Euphoria o los estrenos más recientes del cine como Doctor Strange y los Minions.

https://pelisflix.uno/



image.png Pelisflix cuenta con muchos estrenos de Netflix.

