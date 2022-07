Dólar: Netflix, Spotify, Disney+ y juegos más caros por AFIP

¿Es confiscatorio? En medio del repudio en las redes sociales, muchos insistían ayer con la idea de que resulta confiscatorio tamaña presión tributaria, pero el contador Marcos Felice, quien administra El blog del contador, aclaró: "No es confiscatorio porque no es un impuesto el 75% sino que corresponde 30% a impuesto PAÍS y 45% a percepciones a cuenta de otros impuestos. No significa que esté bien lo que se está haciendo; es un parche más al quilombo económico del país que sigue sin solucionar temas de fondo".