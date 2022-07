Argentina tenía pagos adeudados por $19 mil millones este año y $20 mil millones en 2023. La "facilidad de fondos extendidos" que obtuvo Guzmán retrasa esos pagos, retrasando su inicio hasta la segunda mitad de 2026 y extendiendo la vida del préstamo hasta 2034.

Pero eso no salvará a los argentinos de otra ronda de hiperinflación impulsada por 'expertos' del gobierno que creen en la teoría monetaria moderna, que postula que imprimir dinero para pagar facturas no tiene por qué causar inflación si las tasas impositivas son lo suficientemente altas

El público lo sabe mejor. Desde 2017, el peso ha perdido el 87% de su valor oficial de mercado, que ahora es de aproximadamente 130 por dólar. En el mercado negro, la moneda ahora cotiza a alrededor de 265 por dólar.

Urgente24 ya utilizó esta ilustración en el pasado para advertir sobre la bomba de las Leliq. Muy difícil la Argentina de crisis en crisis.

Bloomberg alertado por los bonos argentinos

Square Scott es editor de dicho medio, enfocado en el análisis financiero de América latina y el Caribe. Él graficó al público especializado:

“Las notas de referencia con vencimiento en 2030 han caído casi 4 centavos por dólar a 20 centavos desde que Silvina Batakis fue nombrada ministra de Economía el 3 de julio, amenazando con un giro a la izquierda en un gobierno que lucha contra la agitación económica. Antes de la reestructuración de la deuda hace dos años, los bonos, que tenían cupones más altos que los actuales, nunca bajaban de los 23 centavos.

Es una señal de lo mal que están las cosas que incluso las notas con vencimiento en 2046 se negociaron recientemente por debajo de los 20 centavos, aunque el gobierno confirmó la semana pasada que hará un pago de cupón de casi $ 700 millones con vencimiento el 9 de julio. Si bien eso habría dado a los inversores un rendimiento rápido del 5,5% de los bonos en unos pocos días, no fue suficiente para alcanzar su punto máximo de interés”.

“El mercado ya está valorando una catástrofe, o algo parecido”, dijo a Bloomberg Joaquín Almeyra, operador de renta fija de Bulltick LLC en Miami. “Nadie puede predecir lo que sucederá en seis meses, y no hay forma de que puedas hacer una inversión en ese contexto”.

“En una economía acosada por una letanía de problemas que incluyen una inflación del 60%, un tipo de cambio paralelo en caída y una demanda cada vez menor de refinanciaciones de deuda local, hay poca confianza en que el país cumplirá los objetivos establecidos en un programa de préstamos de $44 mil millones con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es lo único que mantiene a flote las reservas de divisas de la Argentina y con ellas los pagos de la deuda en dólares”, insiste dicho medio.

Peligro: Devaluar hoy es un problema, no una solución

“El gobierno puede utilizar la devaluación del tipo de cambio oficial solo como último recurso”, dijo Javier Casabal, estratega de renta fija de Adcap, una corredora local. “Pero hay que tener en cuenta que uno de los principales problemas del déficit son los subsidios energéticos, que con una devaluación subirían, agravando el problema”, agregó a Bloomberg.

Como cierre arremete:

Mantener el statu quo no servirá para reconstruir la confianza de los inversionistas en una nación propensa a las crisis. Hay perspectivas de un cambio de régimen en las elecciones de octubre de 2023, pero los inversionistas desconfían de regresar a Argentina, especialmente cuando otros países con menor riesgo de incumplimiento ofrecen rendimientos similares.

“El problema es que las elecciones están bastante lejos y, si bien la oposición tiene muchas posibilidades de regresar, aún podríamos enfrentar un mayor deterioro”, dijo Nathalie Marshik, directora general de renta fija de Stifel Nicolaus & Co. en Nueva York. "Los batakis no sacudirán el bote, pero el bote puede volcarse solo".

