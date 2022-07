Bitcoin: Mercado cree en un colapso y extinción de mineros

Todo el entorno del mercado refleja el miedo de la gente que no sabe que puede pasar en el futuro. Esta es una fase del mercado muy normal, ya que los operadores siempre tienden a exagerar en cualquier dirección. Tal es así que hoy es más probable que la criptomoneda caiga a US$ 10.000, reduciendo su valor aproximadamente a la mitad, que volver a subir a US$ 30.000, según el 60% de los 950 inversores que respondieron a la última encuesta de MLIV Pulse. El 40% vio que iba en sentido contrario.