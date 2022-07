Milagro Sala agradeció el "aliento" de Alberto Fernández

En relación a la visita que le hizo el Presidente hace 10 días, Sala expresó: "Cada vez que mi familia tiene problemas y Alberto se entera me llama, y me cayó bastante bien que me vaya a visitar y que me aliente".

"Alberto me contó que él también había tenido trombosis en los pulmones y que el tratamiento es muy largo", agregó la referente de la Tupac.

En otro orden, comentó que siente "bronca e indignación de cumplir siete años detenida" y en este sentido afirmó: "Me robaron siete años de mis hijos, de mi familia, de la militancia, y eso no me lo devuelve nadie".

Por último, consultada respecto de cuáles son sus sueños, dijo que espera "liberar al país de la violencia que está avanzando" y que su objetivo es que "la derecha no gane la elección, que los jóvenes sigan militando y tratar de unir a todos los sectores". "Porque si seguimos dispersos y peleados la derecha gana", concluyó.

