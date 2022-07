En su última aparición, la Vice se encargó de denostar a Guzmán, al que acusó de cometer un acto "desestabilizador" con su renuncia, pero no mencionó ni aludió de forma alguna a Batakis. No se sabe qué opinión tiene CFK de la flamante ministra de Economía. Con el correr de los días, quedó claro que la de Batakis no se trató de una designación por consenso entre el Presidente y la Vice, sino que ésta apenas no la vetó.