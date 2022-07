Cómo comprar dólar solidario: Todos los detalles

Ingresar a tu Home Banking;

Acceder al menú Inversiones / Compra - Venta de Dólares;

Aceptar Términos y Condiciones;

Seleccionar la cuenta donde se va a debitar la compra y se van a acreditar los dólares;

Ingresar el importe y seleccionar Realizar transacción;

Ese monto se acredita al instante y se podrá descargar o imprimir el comprobante de la operación.

Cómo comprar dólar solidario: Cuánto podés comprar y cómo afectan los gastos con tarjetas de crédito

La compra del dólar solidario limita la adquisición de esta divisa norteamericana con un máximo para la compra situado en los U$S 200 dólares. Este número disminuirá ante gastos con tarjetas de crédito en dólares.

Si una persona gasta U$S 50 dólares en un juego de PlayStatión, solo podrá comprar U$S 150 dólares durante ese mes y, de sobrepasar el límite, se computará para el mes siguiente. Esto sucederá si se emplea el gasto desde una cuenta en pesos, pero no afectará la compra mensual si los dólares salen de una cuenta en esa moneda.

Dólar.webp

Cómo comprar dólar solidario: Quiénes NO pueden

La compra del dólar solidario está prohibida a un amplio espectro de la población, a saber:

Beneficiarios de un plan o programa de Anses, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Universal por Embarazo (AUE);

Trabajadores en relación de dependencia que hayan recibido parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) o REPRO;

Personas sin ingresos declarados o “consistentes”;

Cotitulares de cuentas bancarias;

Quienes ya utilizaron la totalidad de su cupo (US$200 mensuales) a través de compras con tarjeta de crédito o débito;

Quienes hayan refinanciado algún saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses;

Monotributistas que hayan tramitado los créditos a tasa cero;

Quienes hayan adquirido dólar “Bolsa” en los 90 días anteriores;

Los titulares de créditos UVA que accedieron al congelamiento de las cuotas durante la pandemia;

Dueños de pymes que hayan recibido créditos al 24%;

Beneficiarios del bono para monotributistas categoría A y B, trabajadores informales y trabajadoras del hogar.

Más contenido en Urgente24:

Clima inestable, tormentas, granizo y una mejora: Cómo estará en la semana

Las Leliqs en punto de saturación y solo queda la maquinita

Novak Djokovic hizo la paz con Wimbledon

Alzheimer: Este alimento "causa estragos" en el cerebro

PASÓ EL SUSTO ¿Marley maneja el VAR? La Voz respira sin Boca ni River