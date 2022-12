¿Se rompe el Mercosur?: Fuerte cruce entre Argentina y Uruguay

"Vemos con preocupación que se emprende un camino que parece ser unilateral y que, muy probablemente, podría desembocar en una ruptura". De acuerdo a Infobae continuó: “Es contrario a las normas del Mercosur, es violatorio a la regla del consenso, base del Mercosur. La unilateralidad de ciertas decisiones nos preocupan”.

Por su parte, Bustillo fue duro con el Mercosur, resaltó la necesidad de una modernización del mercado común y defendió las decisiones unilaterales que proyecta Uruguay. “El bloque no puede conformarse con los logros conseguidos, necesita un bloque aggiornado, moderno, que haga frente a los desafíos del hoy, ayer y mañana. Desde Uruguay, hemos tenido ya una visión crítica: el Mercosur debía estar a la altura de sus tiempos y desafíos, y no uno que languidece en discusiones bizantinas. Seguimos advirtiendo las mismas deficiencias”.

Y añadió: "Si no nos permitimos ni tan siquiera cuestionarnos el aquí y el ahora, nuestro bloque estará condenado irremediablemente al fracaso, a la intrascendencia"

En esa línea, Uruguay ya había anunciado la intención de entablar negociaciones con China para cerrar un pacto bilateral excluyendo a sus socios del bloque regional.

Al final de su discurso, Cafiero sostuvo que "es importante que la agenda externa del bloque contemple los intereses exportadores de todos los socios y de todos nuestros sectores productivos. Para nuestros países, el crecimiento de las exportaciones es fundamental para el fortalecimiento de las economías, el empleo y el tejido productivo y social".

Y señaló que, “en un mundo que se repliega, acechado por los desafíos de la desigualdad, el hambre, la guerra, el cambio climático”, urge “crecer juntos” e incluyó en la lista de males globales al “unilateralismo”.

En declaraciones a la prensa luego de la LXI reunión ordinaria del Consejo del Mercosur, el Canciller se refirió a las tensiones en el bloque y dijo: "El Mercosur no se rompe". De acuerdo A24, en ese mismo sentido, dijo que el Gobierno de Luis Lacalle Pou ya anunció intenciones de suscribir un Tratado de Libre Comercio con China y tampoco ha presentado "los estudios de factibilidad".

"Los tienen que presentar y no los ha presentado. Deberá elegir Uruguay. Si firma un TLC. Son países soberanos, pero no se pueden hacer las dos cosas. No se puede tener un TLC y pertenecer al Mercosur", indicó.

Asume Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández viajará mañana (6/12) a Uruguay para asumir la Presidencia Pro Témpore del Mercosur hasta junio del 2023 durante la Cumbre del bloque que ya comenzó en la ciudad de Montevideo. Alberto Fernández recibirá del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou la presidencia. Probablemente el presidente Jair Bolsonaro, que perdió las elecciones ante Lula da Silva, no participe del encuentro.

image.png El presidente Alberto Fernández viajará mañana (6/12) a Uruguay para asumir la Presidencia Pro Témpore del Mercosur hasta junio del 2023

Según precisaron desde Cancillería argentina, el presidente Alberto Fernández buscará durante la presidencia del bloque "potenciar las cadenas de suministros regionales en industria, en alimentos y energía".

Seguramente la intención de Alberto Fernández será tratar de evitar que ese fuerte cruce sea el eje central de la cumbre. Cafiero había ido con la intención de desviar tensiones, pero el cruce sucedió igual. Tratará de eludir en el plenario el debate entre jefes de Estado con la amenaza de sanciones a Uruguay como telón de fondo por haber anunciado negociaciones unilaterales con China en un acuerdo de libre comercio y luego avanzar por el mismo camino con el Acuerdo Transpacífico.

