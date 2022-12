Larreta apuntó contra los K: "Operación de espionaje ilegal"

Polémico caso

Tal como informó Urgente24, la causa de Lago Escondido, implicaría un delito de dádivas que estarían cometiendo presuntamente los funcionarios públicos que viajaron a la estancia del magnate empresario inglés Joe Lewis.

Este lunes (5/12) la abogada y panelista Natalia Volosin en diálogo con Radio Milenium evocó, como ejemplo del delito, el antecedente más cercano de una condena del ex Secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, quien había aceptado viajes en avión de empresas a las que debía controlar.

Explicó: “Cualquiera puede juntarse con se le venga en gana y cualquiera puede ser amigo de quien se le venga en gana. Ahora, lamentablemente las normas en la Argentina establecen que los funcionarios públicos no pueden aceptar regalos en el marco de función, que reciben por ser funcionarios públicos"

Y remató: “Cualquier prestación más o menos relevante (...) en el marco de ese viaje que hubiera sido pagada, sea por Joe Lewis o por el Grupo Clarín, y que no estuviere justificada en el marco de alguna cuestión, como un Congreso, (...) eso podría ser un delito. Es el delito de dádiva”.

“Si, además, alguien quiere investigar el eventual espionaje, genial. Pero no perdamos de vista lo principal: el viaje. Y no es un tema político (uy, los jueces se reúnen con Clarín). Es un tema penal. Los funcionarios no pueden recibir regalos. Es un delito”, amplió en sus redes sociales la letrada.

La oposición se defiende en las redes

Con sus tweets, Larreta se sumó al resto de sus socios políticos quienes a lo largo de la jornada expresaron su solidaridad con D'Alessandro.

"Dan vergüenza ajena los intentos desesperados del kirchnerismo para eludir a la justicia. Pero ni violando la ley podrán ocultar la realidad", comentó la titular del PRO Patricia Bullrich en Twitter.

En la misma línea el precandidato a gobernador de la Provincia de Bonus Aires Diego Santilli escribió: "Llama mucho la atención y no parece casual que esta operación de inteligencia ilegal salga a la luz un día antes del fallo de la causa vialidad. Todo mi apoyo a @MarceDaless, un funcionario que conozco y respeto hace años".

Los ministra porteños Soledad Acuña (Educación) y Fernán Quirós (Salud) también se pronunciaron a favor del titular de la cartera de seguridad de la CABA:

"Son de manual. Conozco a Marcelo hace años y sé de la enorme responsabilidad con la que ejerce su función. Todo mi apoyo y solidaridad", opinó Acuña. Por su parte, Quirós expresó: "Repudio totalmente esta maniobra distractiva, el espionaje ilegal nunca es el camino. Toda mi solidaridad con @MarceDaless".

