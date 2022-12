Escándalo en el Congreso: Ahora la UCR pidió expulsar a diputado K

El jueves (1/12) en una conferencia de prensa el legislador cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner lanzó un fuerte exabrupto luego de que la oposición no diera quórum y fracasara la sesión preparatoria en la que el oficialismo buscaba que Cecilia Moreau fuera elegida nuevamente como presidenta de la Cámara baja:

La UCR no está siendo conducida por el ex presidente Macri sino sodomizados. Negri y la Unión Cívica Radical fueron sodomizados por el ex presidente Macri y hoy estamos pagando las consecuencias

En ese sentido, los fundamentos del proyecto presentado por Karina Banfi sostiene que las expresiones del diputado kirchnerista contra la UCR y el titular del bloque, Mario Negri, se enmarcan en "la cultura de la violación" y están cargadas de "una homofobia recalcitrante".

Cabe destacar que la real Academia Española (RAE) define a sodomizar como “someter a alguien a penetración anal”.

“Expulsar, en los términos del artículo 66 de la CN, al Sr diputado Rodolfo Tailhade por la causal de inhabilidad moral sobreviniente, en razón de haber incurrido en actos que implican una violación a la Constitucional Nacional[…]entendiendo la sodomización como una expresión encuadrada en la cultura de la violación”, se lee en el proyecto de resolución compartido por Banfi en Twitter.

Además sostienen que el diputado ultra K violó la Constitución Nacional, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Ley de Protección Integral de las Mujeres “ya que la UCR está integrada por mujeres que se han visto violentadas por estos dichos”.

También la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, cuestionó al diputado: "Ninguna crítica política puede admitir las expresiones misóginas y violentas de unos, ni las homofóbicas de otros", sentenció Bregman en su cuenta de Twitter.

Discurso de odio: relato e hipocresía K

Claramente las declaraciones de Rodolfo Tailhade podrían enmarcarse en lo que los K llaman “discursos de odio”. Esta presunta retórica de los medios, dirigentes políticos opositores y la justicia o “partido judicial”. Para ellos, los dirigentes y medios opositores no disienten, odian mintiendo y la justicia no juzga, odia practicando el "lawfare".

Y el INADI, ¿dónde está? ¿Ignorará los dichos como los de Gildo Insfrán contra la “retrasada mental” (en palabras literales del gobernador de Formosa) de María Eugenia Vidal? Se supone que sí. El kirchnerismo práctica un falso progresismo, militante y partidario. Mientras que presumen una imagen vanguardista, defensora de derechos humanos, practican el mismo “odio” que denuncian; defienden solo a los suyos. Ellos se consideran a sí mismos muy “puros” como para formular “discursos de odio”; la realidad es otra.

Otra polémica del diputado K

El miércoles pasado (1/12) Rodolfo Tailhade grabó un bizarro video con un gorro de arlequín celeste y blanco puesto, pidiendo algo especial a la FIFA, en la víspera del partido entre Argentina y Polonia.

https://twitter.com/rodotailhade/status/1597937053324509184 No falla: lo nombras y te fulmina! Mientras grabábamos el noticiero del lawfare mencionamos a #MacriMufa y pasó esto. Porque queremos que Argentina siga en el Mundial, imploramos a las autoridades pertinentes que en la transmisión del partido de hoy no lo ponchen. pic.twitter.com/zXnzgw1Mpc — Rodolfo Tailhade (@rodotailhade) November 30, 2022

“Porque queremos que Argentina siga en el Mundial, imploramos a las autoridades pertinentes que en la transmisión del partido de hoy no lo ponchen”, pidió el diputado ultra K Rodolfo Tailhade en alusión al expresidente de la nación, Mauricio Macri, quien en redes sociales es tildado de "mufa".

Otro rasgo hipócrita del diputado: el video fue posteado por él en su “Noticiero del lawfare”, un canal de videos que sube a YouTube en los que investiga a jueces y fiscales que no son del agrado del kirchnerismo y alerta sobre supuestas relaciones espurias entre el Poder Judicial y medios de comunicación. Un día más tarde lanzó sus "dichos de odio" contra la UCR.

