Blanqueo, acuerdo AFIP e IRS (USA), esto hay que saber

Lo que busca este acuerdo es recolectar información sobre intereses o dividendos obtenidos durante el año Lo que busca este acuerdo es recolectar información sobre intereses o dividendos obtenidos durante el año

¿Qué pasa si hay un argentino que no tiene la cuenta declarada?

Ahora AFIP se va a enterar, cuando la AFIP vea que tiene una cuenta en USA, la AFIP va a poder iniciar una fiscalización, que puede derivar en cualquier cosa, y es a partir de acá que surge el blanqueo. De esta forma, el contribuyente pagaría un impuesto "ligerado" y evita la fiscalización.

Mover el dinero de Estados Unidos a otro país: ¿Sirve?

No, ya es tarde para hacerlo. Como el registro va desde septiembre, cualquier movimiento que se haga ahora va a quedar registrado tanto en la AFIP como la IRS.

Si la AFIP encuentra a un contribuyente que no declaró y al momento de ser llamado este no responde, la entidad recaudatoria puede incurrir en un Tratado de información al requerimiento. Aun así, llevar a cabo esto es muy difícil para la AFIP dado que se necesita de un juez que apruebe la investigación, es difícil, pero no es imposible,

¿Conviene blanquear?

Cecilia Goldenberg, asegura que primero hay que analizar la situación particular de cada contribuyente. Si realmente está expuesto en que su caso va a ser expuesto ante la AFIP, y "es un señor que se pone muy nervioso con las inspecciones" aconseja seguir las condiciones del blanqueo que quieren proponer desde el Congreso.

¿Cómo hacer atractivo un blanqueo?

No me preguntes como hice mi millón de dólares No me preguntes como hice mi millón de dólares

Esa es la premisa, para que un blanqueo sea atractivo para el contribuyente no tiene que existir la necesidad de demostrar la evolución de la cuenta, el blanqueo tiene que ser una garantía de que no se indagará más allá de la cifra declarada.

Más contenido en Urgente24

Alberto cedió a los K, habló en cadena y pidió investigar el caso 'Lago Escondido'

Vuelan las acciones de SAMI, Twitter fogonea ¿Se compra?

La causa de Lago Escondido sigue abierta en Bariloche

Javier Milei va por la jugada personal en Córdoba