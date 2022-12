Lago Escondido: Delito de dádivas y el antecedente de Jaime

"No, señores, no estamos hablando de eso. Seguramente se trataba de eso, no lo sabemos, no importa. Si se hubieran juntado a jugar al truco y a conversar sobre filosofía de la Antigua Grecia, igual sería un problema, por eso hay preocupación. El problema es que podrían estar incursos en un delito penal que se llama dádivas", sentenció.

https://twitter.com/nataliavolosin/status/1599842639573962752 Si el chat de Lago Escondido se obtuvo en forma ilegal, la eventual nulidad solo afecta a los delitos que pudieren desprenderse del chat. PERO es absolutamente irrelevante para investigar las eventuales dádivas que pudieron haber recibido los funcionarios al viajar. — Natalia Volosin (@nataliavolosin) December 5, 2022

Por otro lado, la panelista también manifestó que, más allá de que los chats filtrados sean reales y de que, en efecto, en esas conversaciones se estén tramando delitos, tales pruebas estarían "envenenadas" en caso de que fueran producto de un hackeo.

Si vos tenés un árbol, una prueba que está envenenada, cualquier cosa que provenga de ese árbol, cualquier fruto que dé ese árbol es nulo, no se puede utilizar. Salvo que vos puedas probar el hecho por un árbol distinto, por un árbol independiente que no esté envenenado Si vos tenés un árbol, una prueba que está envenenada, cualquier cosa que provenga de ese árbol, cualquier fruto que dé ese árbol es nulo, no se puede utilizar. Salvo que vos puedas probar el hecho por un árbol distinto, por un árbol independiente que no esté envenenado

Sin embargo, Volosín destacó: "Ahora, eso es en relación a lo que ocurre en el marco de ese chat, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con las eventuales dádivas que hay que investigar y que me parece que son posibles de probar sin ninguna necesidad de recurrir a ningún chat".

