"Una puta final": Mbappé y Deschamps exponen al plantel

Eso no quita que los albicelestes se hayan dado una buena siesta y que eso derivara en una ráfaga furiosa de Francia, mejor dicho, de Kylian Mbappé, quien anotó un doblete en cuestión de dos minutos (80' y 81').

'Kiki' se cargó el equipo a sus hombros hasta en el tiempo extra, donde anotó su triplete y el 3-3 final, luego de que Lionel Messi anotara luego de un violento remate de Lautaro Martínez que no pudo contener el arquero Hugo Lloris.

En la tanda de penales, Argentina estuvo perfecto: Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel anotaron. En el conjunto galo, Mbappé no falló, 'Dibu' Martínez se comió a Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió el suyo. Randal Kolo Muani también anotó pero no le alcanzó al equipo azul para festejar.

image.png Kylian Mbappé y Didier Deschamps saludando al público en su regreso a Francia.

Según señaló este medio, el subcampeonato de Francia habría significado una contundente decisión del delantero de 24 años.

El diario español Sport, indicó que Mbappé estaría decidido a dejar el PSG el 30 de junio de 2023, en disidencia con la "política deportiva" del club en el que es compañero de Lionel Messi.

Mbappé terminó muy triste tras perder la final del Mundial ante Argentina. El futbolista francés ahora parece estar decidido a cambiar de aire y podría comunicar su decisión antes de fin de año para salir de París el próximo 30 de junio, destacó el periódico

Muy extraño, ya que el joven deportista ha renovado su vínculo con el cuadro parisino en mayo de este año, luego de una novela que terminó con pesadillas para el Real Madrid, equipo que quiso ficharlo a toda costa.

La bronca de Mbappé en el vestuario

Los camerinos de Francia eran un velorio luego de la primera mitad. 'Les blues' estaban siendo totalmente desnudados por la Selección Argentina, quien no solo estaba demostrando coraje, sino también fútbol, fútbol del bueno, aquel que menospreció Mbappé en varias entrevistas.

Es por eso que el 10 del conjunto galo fue el vocero, junto al director técnico Didier Deschamps, y trató de que sus compañeros reaccionaran para el segundo tiempo.

¡No podemos hacerlo peor! ¡Es una final de la Copa del Mundo! ¡Es una Copa del Mundo muchachos, es el juego de su vida! De todos modos, no podemos hacerlo peor de lo que hicimos, exclamó furiosamente 'Donatello'

Las palabras y el aliento de Kylian de algo sirvieron. Se notó una leve mejoría de Francia en el complemento ante los argentinos. Sacando al gran goleador, se destacaron Aurélien Tchouameni y Adrien Rabiot, sumado a los ingresos desde el banco de Kingsley Coman, Marcus Thuram y Randal Kolo Muani.

La escena de Kylian Mbappé fue revelada en el documental 'Thank you the Blues', emitido este martes (20/12) por la noche en TF1.

"Una puta final"

Otro de los que tomó la batuta en los vestidores de Francia fue Didier Deschamps, seleccionador que fue campeón en Rusia 2018 y que buscaba el bicampeonato en el Mundial de Qatar.

A diferencia de Mbappé, Deschamps fue más severo con sus futbolistas, en su afán por ver una reacción y una mejora en cancha.

"Necesitamos más precisión en los pases, más precisión en las decisiones. No son compactos. Tienen que estar más cerca uno del otro. ¡Ustedes no están allí! No están en ninguna segunda pelota. ¡No están jugando en una final de la Copa del Mundo!", comenzó diciendo, además de golpear una mesa por la bronca que tenía en ese momento.

Y allí se produjo otro reto de Deschamps, quien lanzó: "Señores, yo les voy a decir sin enfadarme. ¿Saben la diferencia que tenemos enfrente? Se la voy a decir. ¡Que ellos juegan una puta final y nosotros no!".

https://twitter.com/verobrunati/status/1605568170961485824 #Mbappé: “Es una final del mundo! Es un partido único en la vida. ¡No se puede hacer peor! Esto pasa cada 4 años! “#Deschamps: “¿Saben cuál es la diferencia? ¡Ellos están jugando una put@ final del mundo y nosotros no!”.



Esta conversación del vestuario de #Francia es tremenda. pic.twitter.com/lghH1DOj7K — Veronica Brunati (@verobrunati) December 21, 2022

Sin duda que el director técnico habrá quedado mucho más satisfecho por el rendimiento de sus jugadores en los otros 75' de los suyos -contemplando el segundo tiempo y los 30 minutos adicionales del suplementario-.

