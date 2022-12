¿Qué quiso decir Vladimir Putin con 'situación difícil'?

Cada uno interpreta lo que quiere o puede. La imaginación es libre. Sin embargo, informar correctamente es clave para no embaucar a la opinión pública. ¿Cuál fue el contexto en que Vladimir Putin dijo lo de "situación difícil"? In diálogo sobre Lugansk, región que la Federación Rusa incorporó en lo formal pero ocurren bombardeos y combates con las tropas de Ucrania, que intenta recuperarla, y por ese motivo los trabajadores mineros no pueden ir a las minas, con consecuencias negativas para la economía de la región.