Alberto caliente con Messi y Tapia: Sospechas por la Federal

¿”Si no hay foto para mí, no hay foto para nadie”? La sospecha sobrevuela el predio de AFA en Ezeiza luego de que Lionel Messi, Lionel Scaloni, Sergio Agüero y Claudio Tapia decidieran no ir a la Casa Rosada a sacarse una foto con el presidente Alberto Fernández y saludar desde el balcón.