Vladimir Putin anunció 6 objetivos para 2023

La tarea Nº2 es Fortalecimiento de la soberanía tecnológica (Putin ya ha hablado en otras ocasiones de Inteligencia Artificial y la necesidad de trabajar en robótica, ni hablar en un conflicto que limita la adquisición de microprocesadores y otros componentes):

Continuaremos el desarrollo de nuestro país, a pesar de cualquier presión externa, además, definitivamente nos volveremos más fuertes, implementaremos proyectos cualitativamente nuevos, llevaremos a Rusia a un nivel tecnológico más alto y aseguraremos su soberanía económica, financiera, tecnológica y personal.

La tarea Nº3: Crecimiento de la industria manufacturera, se supone que lleva implícito o la sustitución de importaciones o consolidar una nueva cadena de suministros:

En un futuro cercano, ampliaremos la implementación conjunta de proyectos en el sector de la energía y la agricultura. (...) Hubo problemas con los componentes, escasez de soluciones tecnológicas, se interrumpió la logística habitual. Pero, por otro lado, esto abre nuevas oportunidades, es un incentivo para construir una economía que tenga producción tecnológica completa, y no parcial, personal, soberanía científica. Enfatizo que es importante no solo reemplazar algunas posiciones de productos básicos, es necesario lograr el liderazgo en áreas vitales clave, como la inteligencia artificial, la informática y la transmisión de datos, las nuevas tecnologías industriales.

Tarea Nº4: Finanzas (esto debería llevar implícita una política de ahorro).

"El trabajo de nuestro sistema financiero debe satisfacer las necesidades que antes cubrían las fuentes occidentales de financiación, incluido el comercio y la financiación de proyectos. (...) Rusia debe garantizar la entrada de inversiones a largo plazo y capital social, inversiones en infraestructura y negocio de alta tecnología. (...) En todas estas áreas, es necesario lograr un progreso tangible y notable el próximo año."

Tarea Nº5: Crecimiento de los ingresos de los ciudadanos (Rusia depende más que antes del consumo doméstico y precisa, pese a la guerra, subir uno o más escalones en la capacidad adquisitiva interna, lo que equivale no sólo a un populismo bien entendido sino a mejorar la productividad, se supone, y eso a su vez dirige hacia mercado laboral, capacitación, etc.).

Putin calificó de "pequeña" la disminución de la tasa de pobreza del país al 10,5% en el 3er. trimestre, pero enfatizó que se trata de "un paso en la dirección correcta".

Según él, los ingresos de la parte más pobre de la población rusa en el 3er. trimestre de 2022 aumentaron un 27,8% en términos nominales: "Estamos hablando de las personas con los ingresos más bajos, lo que permitió reducir levemente el nivel de desigualdad entre los ciudadanos."

A fines de noviembre, durante una reunión con el gobierno ruso, Putin informó que la tasa de pobreza en el país había caído al 10,5%, un año antes en el 3er. trimestre era del 11%.

"Necesitamos seguir aumentando el salario mínimo, y a un ritmo superior a la inflación y al crecimiento del salario medio. Entre los que trabajan, no debería haber gente pobre que apenas pueda llegar a fin de mes. El trabajo, es decir, el trabajo, debe proporcionar a una persona con un ingreso digno".

Tarea Nº6: Protección de la maternidad y la infancia:

"A partir del 1 de enero de 2023, estamos transformando el sistema de apoyo a la maternidad y la infancia, lanzando beneficios mensuales unificados para familias necesitadas con hijos desde el nacimiento hasta los 17 años. El beneficio se asignará a una sola solicitud de los padres o de una mujer embarazada, e inmediatamente para todos los hijos de la familia. Al mismo tiempo, se incrementará el monto de los beneficios para las mujeres embarazadas.”

"Extenderemos las hipotecas preferenciales en toda Rusia hasta el 1 de julio de 2024, mientras que la tasa será ligeramente más alta, aumentando al ocho por ciento. En segundo lugar, al mismo tiempo, por el contrario, se ampliará el acceso a las hipotecas familiares, que se está convirtiendo en nuestro instrumento principal."

Otras definiciones:

"Se lanzó una agresión sancionadora sin precedentes contra Rusia. Su objetivo era, en poco tiempo, aplastar esencialmente nuestra economía, mediante el robo de nuestras reservas de divisas, colapsar la moneda nacional, el rublo, y provocar una inflación destructiva. Esto, tal como vemos, todo el mundo ve, no estaba justificado."

"Al final del año, se pronostica una disminución del PIB (...) de aproximadamente un 2,5%. (...) Esto, por supuesto, también es una disminución, pero no es el colapso del 20% que fue predicho por muchos occidentales y, francamente, en parte por algunos de nuestros expertos."

"El nivel de precios en Rusia, después de un fuerte aumento en marzo-abril, prácticamente no ha cambiado desde mayo, y el rublo ruso se ha convertido en una de las monedas más fuertes del mundo desde principios de año."

Según los resultados de enero-noviembre del año en curso, el presupuesto federal se ejecutó con un superávit de 560.000 millones de rublos. (...) Al mismo tiempo, esperamos que, en general, en el año actual y los próximos, nuestro presupuesto federal se ejecutará con un pequeño déficit, alrededor del 2% del PIB, y este será uno de los mejores resultados entre los países del G20.

