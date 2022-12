Joe Biden, Vladimir Putin, Olaf Scholz y la guerra empatada

putin.jpg

Según el Kremlin, Putin le dijo a Scholz que enviar armamento a Ucrania y entrenar a su gente así como el respaldo financiero y político impediría que Volodymyr Zelensky quiera negociar con Moscú ya que Rusia quiere negociar con Ucrania, no con USA, evidentemente.

Putin habría agregado que los ataques con misiles contra la infraestructura eléctrica no habían sido ejecutados en el pasado porque Rusia no quería llegar a ese extremo pero el ataque de Ucrania al Puente de Crimea y las instalaciones energéticas rusas -incluyendo los 2 gasoductos de Nord Stream- modificaron las reglas del combate.

Además, Putin y Scholz hablaron de los Acuerdos de Estambul sobre la exportación de granos ucranianos y el desbloqueo de las exportaciones de alimentos y fertilizantes de Rusia.

A principios de la semana, el canciller alemán hizo declaraciones sobre una tregua que fueron muy interesantes para Moscú.

atentado en puente a crimea.jpg Para Rusia, el ataque al puente a Crimea fue un antes y un después, según Vladimir Putin.

La guerra

En tanto, Rusia ha retomado las acciones militares en el terreno, de acuerdo a sus comunicados. Por un lado atacó con aviones y blindados la posición de lo que considera 'mercenarios extranjeros' (aunque las fuerzas llamadas 'de Wagner' del lado ruso también son 'soldados de fortuna') en Chasovoy Yar (Donetsk), y unidades de artillería del ejército ucraniano.

Horas antes se había mencionado la ocupación de la aldea de Novoselovskoye. Ahora un comandante de fuerzas especiales informó: "En este momento estamos en Novoselovskoye. El otro día asaltamos la calle Tercera, literalmente queda limpiar las casas extremas de la calle Cuarta".

Esto sucede cuando en Ucrania se destaca que el clima y la condición del suelo hicieron imposibles las maniobras activas en todos los frentes. Fuera de las carreteras pavimentadas, incluso los vehículos de oruga a menudo no pueden operar.

Rusia atacó Kurdiumivka, asentamiento en Bakhmut Raion, a 54,7 km del centro de la ciudad de Donetsk.

Para los analistas ucranianos es evidente que que Rusia quiere controlar el área de Bakhmut, el ritmo de esta ofensiva se ha acelerado y "su intención se ha vuelto un poco más clara", afirma la web opositora rusa, Meduza.

En octubre lo intentó la gente de Wagner pero fue detenido por la llegada de las reservas ucranianas justo en las afueras del este de la ciudad. Ahora Wagner se abre paso hacia el sur, en dirección a Kleshcheevka y Kurdyumovka.

Al mismo tiempo, las unidades de Donetsk, que ocuparon la estación Mayorskaya, tratan de moverse hacia el norte, y golpearon el flanco de la agrupación AFU en Gorlovka.

"El doble ataque amenaza con el colapso de la defensa ucraniana en el área de aglomeración de Toretsk (anteriormente Dzerzhinsk) y la salida de las fuerzas rusas a Bakhmut en un amplio frente desde el sur", afirma RIA Novosti (Rusia) pero Meduza señala más adelante: "Todavía no está claro si las fuerzas rusas en el área tienen los recursos para llevar a cabo una tarea tan ambiciosa. Para tener éxito, deben superar varias decenas de kilómetros, en los que se encuentran las posiciones escalonadas preparadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania."

Las explicaciones tácticas son diversas sobre lugares que se desconocen en la distancia pero hay una frase que lanzó la prensa rusa:

"Incluso si los ataques de Wagner se estancan nuevamente, pueden ser útiles para las tropas rusas en otras direcciones: el comando ucraniano probablemente tendrá que redistribuir las reservas a Bakhmut nuevamente: cerca de la ciudad se encontraron unidades que habían operado recientemente en la región de Kherson y fueron liberadas tras la evacuación del grupo ruso de la margen derecha del Dniéper (en la región de Kherson). (...) Lo más probable es que el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania tuviera otros planes para sus formaciones, que recientemente intentaron atacar en las estepas de Kherson. Ahora los líderes militares ucranianos tienen dos opciones: reforzar el grupo que se dirige a las ciudades de Svatovo y Kremennaya en la región de Lugansk o la ofensiva largamente discutida en Zaporizhzhya para aislar a las tropas rusas de los istmos de Crimea (o empujarlas hacia Crimea)."

Un dato: en ese caso, Ucrania podría declarar que ganó la guerra.

rusos.jpg Ofensiva rusa liderada por los de Wagner.

Desastre de la logística

Ahora, un fragmento de Meduza en referencia a las críticas del Pentágono al movimiento de los rusos:

"Los intentos de Rusia de apoderarse de Bakhmut demuestran que el ejército ruso no ha aprendido ninguna lección de campañas anteriores, cuando a costa de grandes pérdidas en el Donbas, se estableció el control sobre objetivos de importancia operativa o estratégica limitada. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW) escribe sobre esto en su informe diario.

Desde finales de mayo, el ejército ruso ha estado gastando constantemente fuerzas en pequeños asentamientos alrededor de Bakhmut, pero, según los expertos, solo han avanzado unos pocos kilómetros en esta dirección en seis meses.

Este patrón de acción recuerda mucho a los intentos anteriores de la Federación Rusa de apoderarse de Severodonetsk y Lysichansk en la región de Lugansk en el verano (boreal) de 2022, señalan los analistas de ISW. Luego, las Fuerzas Armadas de Ucrania permitieron que las tropas rusas concentraran grandes esfuerzos en estas 2 ciudades de importancia estratégica limitada y las mantuvieron allí durante varias semanas. Como resultado, las tropas rusas capturaron estas ciudades a costa de grandes pérdidas, llegando a las fronteras de la región de Lugansk, pero este éxito táctico tuvo un efecto operativo insignificante, ya que la ofensiva rusa en esta dirección se estancó en su mayor parte.

El mismo resultado es probable en Bakhmut: incluso si las tropas rusas logran tomar la ciudad, esto no dará ventajas operativas, las pérdidas incurridas superan estos beneficios, afirma el informe de ISW.

En el ejército ruso, incluso antes de la guerra, había, y sigue existiendo, una escasez de camiones (especialmente los blindados), así como de personal que los atiende, desde conductores hasta cargadores (a pesar de que la mayor parte del trabajo de carga y descarga se realiza manualmente). Este problema se resuelve con la ayuda de almacenes avanzados ubicados cerca de las estaciones de tren. Donde el ferrocarril no opera, es decir, en una parte significativa de los territorios ocupados, las Fuerzas Armadas de RF no pueden garantizar un suministro ininterrumpido de unidades avanzadas. La situación se complicó por los ataques ucranianos a los almacenes cerca de las estaciones: decenas de depósitos de municiones fueron volados solo en agosto y septiembre. Desde entonces, las fuerzas rusas han resuelto en parte el problema mediante la dispersión de almacenes.

Sin embargo, esta complicación de la logística afecta claramente la eficiencia: las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa ahora necesitan usar más estaciones y más vías de acceso para abastecerlas. Además, es necesario organizar un complejo sistema de logística donde antes bastaba con escoltar columnas desde el almacén hasta las unidades de avanzada y las posiciones de artillería.

Donde no hay una red de estaciones de tren cerca del frente, comienzan las verdaderas dificultades: las Fuerzas Armadas de RF simplemente no pueden abastecer a grandes grupos en la mayoría de las direcciones. Así fue en el área de Izyum y Balakleya: todo el grupo confió en la estación de Kupyansk (85 kilómetros de Izyum y casi 100 kilómetros de Balakleya). Estas distancias (suponiendo carga y descarga manual) significaban que los camiones rusos solo podían hacer 1 viaje por día.de la estación de tren al frente.

El suministro de un gran grupo en el mismo Balakliya, donde en octubre hubo un avance de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no fue una tarea trivial. Por lo tanto, no había un grupo lo suficientemente grande como para repeler la ofensiva ucraniana en Balakliya.

Después de la captura de Kupyansk por las tropas ucranianas, la resistencia organizada de las Fuerzas Armadas de Rusia colapsó no solo en Izyum, sino también al otro lado de los ríos Seversky Donets y Oskol. Las tropas allí también dependían de los suministros a través de Kupyansk. Mientras el comando ruso creaba una nueva logística basada en la estación de Svatovo, las tropas tuvieron que abandonar la línea de defensa a lo largo del río Oskol, así como la ciudad de Liman.

Svatovo (una gran estación de tren), a su vez, ahora no está conectada por un ferrocarril existente con el resto del Donbas: la carga y las tropas deben transportarse en camiones desde Starobelsk. Todo esto no aumenta la efectividad de la defensa rusa en este sector del frente.

De forma aún más hipertrofiada, el problema de abastecimiento se manifestó en la margen derecha del Dniéper, donde las tropas rusas intentaban organizar la logística a través de los puentes ferroviarios en Novaya Kakhovka y cerca de Kherson.

soldados rusos.jpg Graves problemas de logística para abastecer las tropas en el frente padecen ambos, pero parece que más Rusia.

Después de que los puentes (ferrocarril y carretera) fueran dañados por los ataques con cohetes, las Fuerzas Armadas rusas tuvieron que abastecer a las tropas (en la línea del frente a 30 a 50 kilómetros del Dnieper) utilizando transbordadores. Como resultado, el comando ruso simplemente no pudo mantener una agrupación en la cabeza de puente capaz de atacar a Nikolaev, Krivoy Rog y Odesa en el futuro.

Además, en el caso de un aumento significativo en el número de la agrupación ucraniana, las tropas rusas en la cabeza de puente probablemente no podrían mantener la defensa y serían presionadas contra el Dnieper. Esto obligó al comando ruso a abandonar Kherson y retirar tropas al otro lado del río.

Finalmente, queda un problema separado para el ejército ruso que está dividido en varias partes en términos de logística: las tropas en el sur de Ucrania se suministran por separado, por separado en el Donbass, por separado en la región de Svatovo en el norte de la región de Luhansk.

Después del daño al puente de Crimea en octubre, se "suspendió" todo el suministro de tropas en el sur de Ucrania; el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó que los bienes se entregarían a través de un "puente terrestre" a través de Donetsk, pero en realidad, el comando ruso no pudo crear dicho "puente" en 2022.

Desde 2015, el ferrocarril de la región de Rostov termina en las afueras occidentales de Donetsk, cerca del pueblo de Yelenovka, donde solía pasar la línea del frente. En el lado ucraniano, el ferrocarril terminaba en Volnovakha: esta carretera de la región de Zaporozhye se usaba activamente para transportar mineral de hierro y carbón a Mariupol. No hubo movimiento entre Volnovakha y Yelenovka, la infraestructura fue destruida. (...)

Para las Fuerzas Armadas de Ucrania, la opción prioritaria debería ser un ataque a Pologi y Melitopol con la perspectiva de llegar a los istmos de Crimea. El éxito en esta dirección colapsará la defensa de las Fuerzas Armadas rusas en el sur del país.

Sin embargo, el problema es que las Fuerzas Armadas rusas se han estado preparando para tal ofensiva desde el verano (boreal): se enviaron refuerzos a la región de Zaporozhye, allí se crearon reservas de combustible y municiones; las tropas listas para el combate retiradas de la orilla derecha del Dnieper probablemente también serán transferidas allí.

El comando ruso podrá concentrarse y suministrar tropas para ofensivas importantes solo en Donbas, donde existen condiciones logísticas para esto. El objetivo principal será garantizar la seguridad del ferrocarril entre Donetsk y Volnovakha.

Para hacer esto, el comando ruso, en medio de la avalancha, lanzó un ataque contra Ugledar y Novomikhailovka, lo que provocó grandes pérdidas y éxitos no muy impresionantes (se capturó el pueblo de Pavlovka, después de lo cual se detuvo la ofensiva). Pero en ausencia de otro plan, el comando ruso probablemente continuará su ofensiva en las afueras del oeste y suroeste de Donetsk.

Otras opciones operativas no prometen beneficios claros para ambas partes.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden intentar cruzar el Dniéper, pero incluso si la operación tiene éxito, deberán resolver el mismo problema que las Fuerzas Armadas rusas no pudieron resolver: suministrar un gran grupo de tropas a través del río bajo el dominio enemigo. fuego. Tal operación tiene sentido solo como auxiliar para una ofensiva en la región de Zaporozhye.

El comando ucraniano puede impulsar la defensa aún débil de las Fuerzas Armadas rusas en la región de Svatovo en la región de Lugansk. Sin embargo, esto no interrumpirá la logística de las tropas rusas: simplemente se retirarán al área de Starobelsk, donde ahora se encuentra el centro de suministro para este grupo. El camino a Lugansk para las Fuerzas Armadas de Ucrania con tal estrategia de "empujar" puede llevar muchos meses.

Las fuerzas rusas pueden intentar tomar Bakhmut y Soledar en el centro del frente de Donbas. Pero esto no les dará nada: cuando comenzaron los primeros ataques contra Bakhmut en julio, las tropas de Izyum intentaron avanzar hacia los atacantes del norte. Teóricamente, esto les dio a las tropas rusas la oportunidad de rodear la agrupación AFU en el área de Kramatorsk y Slavyansk (aunque no salió nada de esto). Ahora no hay tropas rusas en Izyum, y la captura de Bakhmut solo conducirá al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania se retirarán a una nueva línea de defensa cerca de la ciudad de Chasov Yar (que, a diferencia de Bakhmut, está ubicada en un Cerro). En las condiciones actuales, la continuación de los ataques sangrientos para ambos lados alrededor de Bakhmut no tiene sentido operativo."

-------------------------

