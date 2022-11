Aborto, Ucrania, China, Obispos: El Papa en el confesionario

Pope Francis gives an exclusive interview to America Media at the Vatican

Aborto

Gloria Purvis: -El aborto es un tema muy politizado en USA. Sabemos que está mal. Y la Corte Suprema dictaminó recientemente que no existe el derecho constitucional al aborto. ¿Deberían los obispos priorizar el aborto en relación con otros temas de justicia social?

Francisco: -En cualquier libro de embriología se dice que poco antes de 1 mes después de la concepción, los órganos y el ADN ya están delineados en el diminuto feto, antes incluso de que la madre se dé cuenta. Por lo tanto, hay un ser humano vivo. No digo una persona, porque esto se debate, sino un ser humano vivo. Y planteo 2 preguntas: ¿Es correcto deshacerse de un ser humano para resolver un problema? ¿Es correcto contratar a un 'sicario' para resolver un problema? El problema surge cuando esta realidad de matar a un ser humano se transforma en una cuestión política, o cuando un pastor de la Iglesia utiliza categorías políticas. Cada vez que un problema pierde la dimensión pastoral (pastoralidad), ese problema se convierte en un problema político y se vuelve más político que pastoral. (...) Sea en esta cuestión del aborto, sea en otros problemas, no se puede perder de vista la dimensión pastoral (...). No podemos tratar [el aborto] como si fuera solo un asunto civil.

Rusia / Ucrania

Gerard O'Connell: -Muchos en USA se han sentido confundidos por su aparente falta de voluntad para criticar directamente a Rusia por su agresión contra Ucrania, prefiriendo en cambio hablar de manera más general sobre la necesidad de poner fin a la guerra, el fin a la actividad mercenaria en lugar de los ataques rusos, y al tráfico de armas. ¿Cómo explicaría su posición sobre esta guerra a los ucranianos, estadounidenses y otros que apoyan a Ucrania?

Francisco: -Cuando hablo de Ucrania, hablo de un pueblo que es martirizado. Si tienes un pueblo martirizado, tienes a alguien que lo martiriza. Cuando hablo de Ucrania, hablo de la crueldad porque tengo mucha información sobre la crueldad de las tropas que entran. Generalmente, los más crueles son quizás los que son de Rusia pero no son de la tradición rusa, como los chechenos, los buryati, etc. Ciertamente, quien invade es el Estado ruso. Esto es muy claro. A veces trato de no especificar para no ofender y más bien condenar en general, aunque se sabe a quién estoy condenando. No es necesario que ponga nombre y apellido. El 2do. día de la guerra, fui a la embajada rusa, un gesto inusual porque el Papa nunca va a una embajada. Y allí le dije al embajador que le dijera a [Vladimir] Putin que estaba dispuesto a viajar con la condición de que me permitiera una pequeña ventana para negociar. [Sergey] Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de alto nivel, respondió con una carta muy bonita de la que entendí que por el momento no era necesario. Hablé con el presidente [Volodymyr] Zelensky 3 veces por teléfono. Y trabajo en general con la recepción de listas de prisioneros, tanto de prisioneros civiles como de prisioneros militares, y las envío al gobierno ruso, y la respuesta siempre ha sido muy positiva.

También pensé en viajar, pero tomé la decisión: si viajo, voy a Moscú y a Kiev, a ambos, no a un solo lugar. Y nunca di la impresión de que estaba encubriendo la agresión. Recibí aquí en esta sala, 3 o 4 veces, a una delegación del gobierno ucraniano. Y trabajamos juntos. ¿Por qué no nombro a Putin? Porque no es necesario; ya se sabe. Sin embargo, a veces las personas se aferran a un detalle. Todo el mundo conoce mi postura, con Putin o sin Putin, sin nombrarlo.

Algunos cardenales fueron a Ucrania: el cardenal [Michael] Czerny fue 2 veces; [el arzobispo Paul Richard] Gallagher, responsable de [las relaciones con] los Estados, pasó 4 días en Ucrania y recibí un informe de lo que vio; y el cardenal [Konrad] fue 4 veces. Va con su furgoneta cargada de cosas y pasó la última Semana Santa en Ucrania. Me refiero a que la presencia de la Santa Sede con los cardenales es muy fuerte, y estoy en continuo contacto con personas en puestos de responsabilidad. Y quisiera mencionar que en estos días se cumple el aniversario del Holodomor [matar de hambre], el genocidio que Iosif Stalin cometió contra los ucranianos [en 1932 / 1933]. Creo oportuno mencionarlo como antecedente histórico del conflicto [actual]. La posición de la Santa Sede es buscar la paz y buscar el entendimiento. La diplomacia de la Santa Sede se mueve en esta dirección y, por supuesto, siempre está dispuesta a mediar.

papa america.jpeg Papa Francisco y la gente de America Media, revista jesuita estadounidense.

Mujeres sacerdotisas

Kerry Weber: -Las mujeres han contribuido y pueden contribuir mucho a la vida de la iglesia. Has nombrado a muchas mujeres en el Vaticano, lo cual es genial. Sin embargo, muchas mujeres sienten dolor porque no pueden ser ordenadas sacerdotes. ¿Qué le dirías a una mujer que ya está sirviendo en la vida de la iglesia, pero que todavía se siente llamada a ser sacerdote?

Francisco: -Es un problema teológico. (...) Hay 3 principios: 2 teológicos y 1 administrativo. El principio petrino, que es la dimensión ministerial, pero la iglesia no puede funcionar sólo con eso. El principio mariano, que es el de la iglesia esponsal, la iglesia como esposa, la iglesia como mujer. Y el principio administrativo, que no es teológico, sino de administración, sobre lo que se hace.

(...) Aquí en el Vaticano, los lugares donde hemos puesto mujeres están funcionando mejor. Por ejemplo, en el Consejo de Economía, donde hay 6 cardenales y 6 laicos. Hace 2 años, nombré a 5 mujeres entre los 6 laicos, y eso fue una revolución. La vicegobernadora del Vaticano es una mujer. Cuando una mujer entra en política o maneja cosas, generalmente lo hace mejor. Muchos economistas son mujeres y están renovando la economía de manera constructiva. ¿Y por qué una mujer no puede entrar al ministerio ordenado? Es porque el principio petrino no tiene lugar para eso. Sí, hay que estar en el principio mariano, que es más importante. (...) Por tanto, que la mujer no entre en la vida ministerial no es una privación. (...)".

El comunismo

Matt Malone: -En USA, hay quienes interpretan sus críticas al capitalismo de mercado como críticas a los Estados Unidos. Incluso hay quienes sospechan que puedes ser socialista, o te llaman comunista, o te llaman marxista. Usted, por supuesto, siempre ha dicho que está siguiendo el Evangelio. Pero, ¿cómo responde a aquellos que dicen que lo que la Iglesia (Católica Apostólica Romana) y usted tienen que decir sobre economía no es importante?

Francisco: -Siempre me pregunto, ¿de dónde viene este etiquetado? Por ejemplo, cuando regresábamos de Irlanda en el avión, estalló una carta de un prelado estadounidense que decía todo tipo de cosas sobre mí. Intento seguir el Evangelio. Me iluminan mucho las Bienaventuranzas, pero sobre todo la norma con la que seremos juzgados. Mateo 25: “Tuve sed, y me disteis de beber. Estuve en la cárcel y me visitaste. Yo estaba enferma, y tu cuidaste de mi." Entonces, ¿Jesús es comunista? El problema que está detrás de esto, que bien has tocado, es la reducción sociopolítica del mensaje evangélico. Si veo el Evangelio solo de una manera sociológica, sí, soy comunista, y también lo es Jesús. Detrás de estas Bienaventuranzas y Mateo 25 hay un mensaje que es propio de Jesús. Y eso es ser cristiano. Los comunistas robaron algunos de nuestros valores cristianos. [Ríe] Algunos otros, hicieron un desastre de ellos.

China

Gerard O'Connell: -Hablando sobre el comunismo, ha sido criticado por China. Usted firmó un acuerdo con China sobre el nombramiento de obispos. Algunas personas, y usted mismo, han dicho que el resultado no es muy bueno, pero es un resultado. Algunas personas en la iglesia y en la política dicen que están pagando un alto precio por mantener el silencio sobre los derechos humanos [en China].

Francisco: -No es cuestión de hablar o de callar. Esa no es la realidad. La realidad es dialogar o no dialogar. Y se dialoga hasta donde es posible. Para mí, el mayor modelo que encuentro en el período moderno de la iglesia es el cardenal (Agostino) Casaroli. Hay un libro llamado 'El Martirio de la Paciencia' que trata sobre el trabajo que hizo en Europa del Este. Los papas —me refiero a Paulo VI y Juan XXIII— lo enviaron a los países de Europa Central para tratar de restablecer las relaciones durante el período del comunismo, durante la Guerra Fría. Y este hombre dialogó con los gobiernos, lentamente, e hizo lo que pudo y lentamente pudo restablecer la jerarquía católica en esos países. Por ejemplo, pienso en un caso, no siempre se podía nombrar arzobispo en la capital a la mejor persona, sino a la que era posible según el gobierno. El diálogo es el camino de la mejor diplomacia. Con China he optado por la vía del diálogo. Es lento, tiene sus fracasos, tiene sus aciertos, pero no encuentro otro camino. Y quiero subrayar esto: el pueblo chino es un pueblo de gran sabiduría y merece mi respeto y mi admiración. Me quito el sombrero ante ellos. Y por eso trato de dialogar, porque no es que vamos a conquistar a la gente. ¡No! Hay cristianos allí. Hay que cuidarlos para que sean buenos chinos y buenos cristianos.

--------------------

Más contenidos en Urgente24

Colapsó Punta del Este: Impulsarán cambios en la ciudad

Ilan Goldfajn, del FMI al BID: Paulo Guedes lo hizo

¿Joe Biden quiere comprar el voto joven? Aplaza la fecha de pagos de deudas estudiantiles y busca aliviar a los prestatarios

¿Puede evitar Rusia que Armenia resulte otra Ucrania?

Titanic: 3 curiosidades sobre el filme que sigue atrapando