“¡Pedimos la palabra!”, vociferaron los diputados Cristian Ritondo, de Pro, y Juan Manuel López, de la Coalición Cívica. Pero Moreau los ignoró y le dio la palabra a Blanca Osuna, como estaba previsto en la lista de oradores.

"Yo no sé cómo tratará a su mujer, pero a mi no trata más así", le espetó Moreau a Mario Negri, que la increpaba.

Luego, Karina Banfi, del radicalismo, junto a Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, empezaron a golpear las bancas.

De repente, Ferraro corrió hacia la presidencia del cuerpo, donde Moreau presidía la sesión. E inmediatamente los diputados oficialistas salieron en su defensa. La situación se desmadró totalmente, y el recinto quedó dominado por los gritos y los abucheos.

"¡Violentos, violentos!", le cantaron los diputados del FdT a los de JxC, mientras se agolpaban todos en el estrado.

"No me grite, Iglesias, no soy retrasada, no me tome de tonta, no me subestime, ya le voy a dar la palabra", le decía Moreau a Fernando Iglesias, en medio del griterío, y pedía "calma" y que "dejen de golpear las bancas".

Luego Osuna siguió con su discurso, pero el griterío en el recinto continuaba, hasta que la situación se volvió insostenible.

Entonces, Ferraro pidió una moción para que se suspenda la sesión, lo cual fue aceptado.

https://twitter.com/gabyvulcano1/status/1598375319840337921 Altísimo nivel de tensión e Diputados. pic.twitter.com/cAXJ1gSbm4 — gabyvulcano (@gabyvulcano1) December 1, 2022

https://twitter.com/anriccobene/status/1598375690579025921 Un día tranqui en la Cámara de Diputados pic.twitter.com/81tFtHF6mg — Töny (@anriccobene) December 1, 2022

