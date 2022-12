Marina Dal Poggeto y la inflación de Sergio Massa

Gabriel Rubinstein es el viceministro, con respaldo de Roberto Lavagna, fue el elegido. Él comprendió el escenario: adecuar la macroeconomía a las posibilidades de una Administración en dificultades y con un año electoral por delante. Se impone la guerra de guerrillas, no es un combate convencional. Luego, en una Administración con poder político menguado, requiere de agentes económicos calificados para ejecutar diversas medidas. El éxito no está garantizado pero en menos de 150 días hay algunos logros verificables. Por ejemplo, se debate cuánto bajó la tasa de inflación pero es evidente que no siguió subiendo.