Tensión en Diputados: Moreau ratificada (sin quórum) y furia de JxC

Cabe destacar que todo se complicó ayer, tras la decisión de Moreau de suspender las designaciones de los miembros del Consejo de la Magistratura.

Furiosos por esta decisión, Juntos por el Cambio anticipó que no daría quórum para la sesión y que, en caso que arrancara, iba a oponerse a la ratificación de Moreau.

Pero lo cierto es que tampoco bajaron al recinto el interbloque Federal, el bloque SER, la izquierda y los cuatros diputados liberales.

Al oficialismo solo lo acompañan los cuatro aliados del interbloque Provincias Unidas y el neuquino Rolando Figueroa, alcanzando así como máximo el número de 122, a siete de lo necesario para el quórum (129).

La sesión estaba prevista para las 11, pero se postergó a las 11.30. Llegando al mediodía, ya con los diputados en el recinto, se solicitó una prórroga para las 12.30.

Esto enojó aún más a JxC, cuyos diputados dieron una conferencia de prensa para que se suspenda la sesión.

"Es una resolución contraria a derecho la que tomó la presidenta de la Cámara", comenzó Mario Negri, y dijo que es "un hecho de enorme gravedad institucional".

"Ha pasado más del tiempo para tener quórum (...) no puede ser que se lleven por delante a las instituciones a cualquier precio, no podemos dejarlo pasar", lanzó Negri.

Cristian Ritondo, por su parte, dijo que "hace 10 minutos la sesión tendría que haber sido levantada, ya se venció el tiempo, espero que no hagan otro atropello más a las instituciones".

En tanto, Juan Manuel López: "Cristina Kirchner se llevó puesta a la Cámara de Diputados porque quiere paralizar al Poder Judicial por la sentencia que tiene que enfrentar el martes".

https://twitter.com/mariuvidal/status/1598360896698474497 La Cámara de Diputados representa al pueblo argentino, no a Cristina Kirchner, por eso no dimos quórum para la designación de @ceciliamoreau como presidenta.



Es evidente que para la diputada es más importante cumplir con Cristina que con los argentinos. — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) December 1, 2022

https://twitter.com/marioraulnegri/status/1598342897966977024 La Presidenta de la Cámara incurrió en abuso de poder. Decidió ser parte del escuadrón del kirchnerismo en contra de la Justicia antes que defender los intereses de toda la Cámara.

Para el oficialismo la única agenda de la Argentina es la impunidad de Cristina Kirchner. pic.twitter.com/xdxf1cBuJj — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 1, 2022

https://twitter.com/marioraulnegri/status/1598330384135200771 En Juntos por el Cambio no damos quórum a la sesión preparatoria en la que el kirchnerismo quiere reelegir a Cecilia Moreau.

El oficialismo rompió todo al someterse al plan de Cristina Kirchner para paralizar el Consejo de la Magistratura. pic.twitter.com/7hIaH5EtTZ — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) December 1, 2022

Conferencia de FdT: "Es inédito"

Tras la suspensión de la sesión por falta de quorum, el Frente de Todos convocó a una rueda de prensa en el salón de los Pasos Perdidos para advertir sobre la maniobra opositora. “Es de una gravedad institucional enorme. Es un hecho político e institucional inédito", dijo el jefe de la bancada, Germán Martínez, al repudiar la actitud de Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques políticos de bloquear la sesión preparatoria en la que Cecilia Moreau debía ser ratificada como presidenta de la Cámara baja hasta fines del año próximo

"Aquí hay una clara maniobra de entorpecer el funcionamiento de la Cámara de Diputados", agregó.

Por su parte, Cecilia Moreau ratificó su decisión de apelar el fallo de Cormick sobre el Consejo de la Magistratura y explicó que su apelación apunta a "defender la autonomía de la Cámara".

"Para mí no hay fallos buenos, ni fallos malos. No hay fallos según la conveniencia del momento, con lo cual la decisión del juez fue apelada por esta cámara con la total convicción de defender la autonomía y hacer lo que teníamos que hacer. Vamos a seguir trabajando para defender la autonomía de esta cámara y que no sean vulneradas sus decisiones", aseguró también Moreau en la rueda de prensa que ofreció con el resto de los integrantes de la bancada oficialista.

En ese sentido, la diputada dijo que "los partidos políticos debemos transitar el camino de la construcción de un nuevo pacto democrático, donde las instituciones sean libres y los partidos políticos deben actuar en consecuencia".

La decisión de Moreau que enfureció a JxC

Ayer (30/11) la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, dejó sin efecto la resolución de la CSJN por la cual se designaba a los cuatro diputados como representantes en la Magistratura.

Estos sucedió luego de el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick fallara contra la designación de la diputada de la UCR Roxana Reyes, al considerar que el radicalismo y el PRO deberían ser considerados la misma minoría para acceder a una banca en el organismo de contralor judicial. El judicial actuó tras la denuncia presentada por Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.

Según trascendió, fuentes cercanas a Moreau explicaron que la decisión se tomó para evitar un conflicto judicial a la espera de que se resuelva la cuestión de fondo y apelaron a la “buena voluntad” de todos los bloques para resolver la cuestión. Así no lo entendieron JxC. Para ellos se trata de “un atropello al orden constitucional”.

A través de un comunicado se opusieron firmemente: "La Presidenta de la Cámara ha abusado de su autoridad y se ha entronizado como la dueña de la voluntad de un Cuerpo colegiado como lo es la Cámara de Diputados de la Nación, impidiendo con ello que las minorías integren el Consejo de la Magistratura", sintetizaron.

--------------

Más contenido en Urgente24:

Marina Dal Poggeto y la inflación de Sergio Massa

Escandaloso secreto con vacunas antiCOVID en la previa Argentina-Polonia

Mauricio Macri amenaza con romper JxC en Córdoba

Boicot al Pollo Vignolo, ahora, por 'bosteriodismo'

Volvió la Selección Argentina pero Scaloni tropieza con Enzo Fernández