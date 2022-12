Escandaloso secreto con vacunas antiCOVID en la previa Argentina-Polonia

La excusa de las cláusulas de confidencialidad

“La decisión de declarar o transformar en reservada es, a mi juicio, infundada y perjudicial y yo podría citar a un destacadísimo cientista político italiano, Giovanni Sartori, que llama la atención sobre una de las principales promesas de la democracia es la transparencia que está siendo afectada por esta circunstancia”, dijo el auditor radical Jesús Rodríguez, que forma parte de la representación de la oposición junto con Miguel Ángel Pichetto y Alejandro Nieva.

"El oficialismo no quiso avanzar en una auditoría integral sobre la compra de vacunas y su informe no nos permite saber qué criterios utilizó el Gobierno, durante la emergencia, para priorizar la compra de ciertas vacunas y no otras; tampoco podemos saber si los laboratorios realizaron las entregas de las dosis en tiempo y forma conforme lo pactado en los contratos”, añadieron los representantes opositores.

Jesús Rodríguez El auditor del radicalismo, Jesús Rodríguez, advirtió sobre la falta de transparencia en la compra de las vacunas contra el COVID

Del lado del oficialismo, que tiene mayoría de auditores, están Juan Ignacio Forlón, Graciela De la Rosa, Gabriel Mihura Estrada y Javier Fernández.

Con la decisión de los representantes del gobierno no se podrá saber por qué, por ejemplo, la Administración de los Fernández rechazó la oferta de vacunas de Pfizer, los incumplimientos contractuales por parte del laboratorio AstraZeneca y la preferencia por los sueros Sputnik, producto del acuerdo con el gobierno ruso de Vladimir Putin.

La excusa del oficialismo para imponer el secreto fue la existencia de cláusulas de confidencialidad con los laboratorios y las posibles demandas por parte de las mismas.

Tampoco tuvo éxito en conocer el detales de los acuerdos firmados el pedido que hiciera la diputada nacional Graciela Ocaña junto con otros 30 legisladores opositores mediante una nota al titular de la AGN para que este remita a la Cámara de Diputados el informe tratado ayer.

Descargo de Vizzoti

Tras tomar estado público lo ocurrido en la AGN, este jueves (1/12), la ministra de Salud, Carla Vizzotti, rechazó las acusaciones de secretismo en torno a los contratos por la compra de vacunas y explicó que “en un marco extraordinario y con una negociación que requirió tener una ley que cambiara la modalidad de contratación, con todos los pasos seguidos, la Argentina cumplió y lo hizo con un pedido de confidencialidad de la industria farmacéutica. Si nosotros pudiéramos, sería lo mejor que nos podría pasar poder explicar y contar exactamente la negociación. No podemos por pedido de la industria farmacéutica. No es que queramos ocultar nada”.

En declaraciones a la radio La Red, la funcionaria agregó que “nosotros compartimos los contratos. No es el oficialismo de la AGN el que lo quiere mantener en confidencialidad, sino que es lo que dicen los contratos por pedido de los laboratorios. Todos los países que firmaron contratos para comprar vacunas Covid en una situación de emergencia sanitaria inédita en el mundo firmaron confidencialidad. Entonces, entiendo que es por eso que el informe tiene que ser confidencial, porque el país se comprometió a eso”.

Sin embargo, Vizzotti admitió que desconocía si Argentina pagó más que otros países por las vacunas. “Los contratos de otros países tienen precios confidenciales, pero al momento de lo que significa mi información, no [se pagó más]. La Sputnik y el resto de las vacunas tienen un precio que también se define en función de la cantidad, pero en mi conocimiento no tuvimos esa situación”.

