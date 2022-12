Un lujoso barco en Qatar y una controversia argentina

Muy estúpido eso de ir a Qatar y declararse sorprendido por algún lujo. Pero no hay nada más curioso que tuitear denunciando algo que, en verdad, es desinformación. Consideremos a un tuitero del PRO que nunca se pregunta cómo viajó Mauricio Macri a Doha pero se declara enojado por un yate que ni siquiera es de quien él cree que es. El caso del anónimo @Winston_Dunhill: (hombre de la Grieta toda vez que anuncia desde el vamos "Que Gobierno de mierda", obvia alusión a que con Marcos Peña él estaba mejor) y tuitea que el buque Attila que aparece en muelle en Qatar tiene que ver con negocios con el Estado del empresario Mauricio Filiberti, y no se pregunta cuántos negocios tenían los Macri con el Estado durante décadas pero lo más grave es que Attila ya no es de Filiberti. Un desinformado el personaje, considerando que el diario La Nación ya lo explicó: Mundial Qatar 2022: "Mauricio Filiberti vendió el yate Attila, el más lujoso anclado en la Perla de Doha."