Javier Milei y las esquirlas del año 1 de la Era de la Crispación

victoria villarruel afiches tapa.jpg Los afiches de 'Victoria Conducción' que aparecieron alrededor del Congreso.

Javier Milei, pasado, presente y futuro

Resulta una simplificación que, al mismo tiempo, tiene sus complejidades. Establecer quién es el pasado y quien representa el futuro. Para Javier Milei lo viejo no sólo es la foto de Moreno del PJ bonaerense con Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, sino también podría ubicarlo allí a Mauricio Macri y hasta la propia Victoria Villarruel, a quien enlaza con esa “Casta” que, quizá, imaginó que la experiencia libertaria tendría un recorrido más breve. “Decían que no llegábamos a enero, y estamos en diciembre”, dijo Milei desde la muy cuidada puesta en escena para su discurso en cadena nacional. Ni siquiera faltó el león en la mesa como detalle y mensaje.

Para su gusto, el peronismo le regaló una postal para contrastar. El pensamiento que podría anidar en la Quinta de Olivos lo definió con una magistral síntesis un dirigente peronista de la provincia de Buenos Aires. En su cuenta de X, ante la foto en el distrito de Moreno, el ex senador Juan José Amondarain escribió: “Tienen todo el pasado por delante”.

Las tensiones que intentan ser disimuladas en el justicialismo tuvieron el miércoles 11/12 un nuevo capítulo al asumir CFK la presidencia del PJ y el gobernador Axel Kicillof se encargó desde temprano de anticipar que no iba a asistir. Versiones cruzadas sobre si la invitación no llegó o si fue rechazada. Lo cierto es que la tensión no aminora y los temas a resolver en las próximas dos semanas son clave en la provincia de Buenos Aires. Desde pliegos judiciales -el fiscal en San Nicolás que reclama Carlos Kikuchi, senador por la Sección Electoral con eje en esa localidad, y que no le están concediendo, puede dejar al FdT sin quorum y sin jueces-; a la posibilidad de que legisladores e intendentes puedan volver a ser elegidos habiendo cumplido ya dos mandatos consecutivos. “El tema es probable que salga este año, de lo contrario es un lío político en más de 80 municipios”, sostiene un avezado y experimentado legislador que tiene diálogo habitual tanto con CFK y con Sergio Massa.

kast44.jpg En Madrid, los senadores bonaerenses Carlos Kikuchi y Sergio Vargas, con el presidenciable chileno José Antonio Kast, amigo de Javier Milei. Atención el fiscal de San Nicolás que puede no haber sesión para aprobar 210 pliegos de jueces.

El primer año de Milei en el gobierno también ha hecho mella en la realidad política del conurbano. Los intendentes, en su mayoría, buscan mostrarse alejados de las pujas provinciales y nacionales. Ellos saben que lo único que va a salvarlos es profundizar la gestión local porque hoy no hay quién les garantice -desde una boleta nacional- el arrastre necesario para sortear este momento donde todo, o casi todo, parece teñirse de violeta. ¿Ni siquiera CFK? Es la única, pero si ella fuese candidata, la boleta única de papel disminuye el efecto arrastre.

Desdoblar o no desdoblar

Por este motivo es que se torna crucial la discusión sobre redoblar o no las elecciones en la provincia. Es la herramienta que tiene Axel Kicillof para sentarse con poder en la mesa. Lo más probable es que no desdoble. Por varias razones. Una de ellas la esbozó él mismo en Moreno cuando dijo que si desdoblaba, lo que iba a discutirse era la agenda provincial y no la nacional. Es decir, se diluiría la polarización con Milei. Es un argumento válido, pero no compartido por todos. Sobre todo quienes tienen responsabilidades al frente de los municipios. A muchos les encantaría discutir la agenda propia sin tener que nacionalizar la contienda.

bullrich-ramon-lanus.jpg Ramón Lanús, alcalde municipal de San Isidro; y Patricia Bullrich, ministro de Seguridad de la Nación y enfrentada a Mauricio Macri en el PRO.

Así como el primer año de Milei ha obligado a agudizar el ingenio de los intendentes peronistas, también ocurrió en las comunas gobernadas por quienes ingresaron en la lista del PRO. Para cada uno de esos alcaldes será muy importante cómo termine de moldearse el vínculo Milei - Macri. De haber ruptura, obligará a los alcaldes a tomar partido en uno y otro espacio. Casos como el de Diego Valenzuela parecen ya estar definidos: él se va con Milei. En realidad, él ya está con Milei.

Otro ejemplo importante en el GBA es Ramón Lanús, el intendente de San Isidro que afrontará su primer plebiscito luego de destronar a la dinastía Posse. De vínculo fluido tanto con Patricia Bullrich como Mauricio Macri, aunque sea imposible el diálogo entre estos, Lanús no ha dejado de enviar señales amistosas y mostrarse cerca del gobierno nacional.

En San Miguel también hay una incógnita. El Jefe político del distrito, el senador provincial Joaquín De la Torre tiene diálogo fluido con Santiago Caputo, personaje del 'triángulo de hierro' de Milei. Su destino parece estar destinado electoralmente en ese espacio, a no ser que se anime a presentar un vecinalismo que ya muestra en los paredones el intendente Jaime Méndez.

Otros referentes del PRO de otros tiempos, como el ex senador Roberto Costa, de Escobar, ya tomaron la decisión de dialogar y avanzar con La Libertad Avanza. En el caso de Costa, su movida puso nervioso al intendente local, Ariel Sujarchuk, quien sueña con ser candidato a gobernador y está reclutando dirigentes -e incluso ex intendentes- para que participen de su construcción política. Tal como él, hay varios que sueñan. Tienen derecho. Lo que restará saber es dónde y con qué escenario se jugarán los próximos partidos políticos de una Argentina cuyos dirigentes van más lentos que los ciudadanos de a pié en digerir el proceso que se ha iniciado.

