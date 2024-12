"Los $ 800 por dólar del arranque de Milei en diciembre de 2023 son hoy $1.300 o $1.400"

milei dolar.jpeg Carlos Melconián apuntó contra Milei: no nos pasamos al dólar, ni bajaron impuestos, ni se pagaron importaciones

"Pateo hacia el mismo arco que Milei"

No comparto las formas y los modos del presidente pero desde hace 40 años pateo hacia ese mismo arco. La demanda de dinero mide si la gente se va o no del peso. En el Plan Platita de Sergio Massa la gente tomaba pesos y los cambiaba por dólares porque pensaba que la divisa de norteamérica iba a seguir subiendo. Hoy, no pasa eso. No comparto las formas y los modos del presidente pero desde hace 40 años pateo hacia ese mismo arco. La demanda de dinero mide si la gente se va o no del peso. En el Plan Platita de Sergio Massa la gente tomaba pesos y los cambiaba por dólares porque pensaba que la divisa de norteamérica iba a seguir subiendo. Hoy, no pasa eso.

El consultor llamò a no cantar victoria tras un año de baja de la inflación:

“Debemos tener en cuenta que Brasil, con unos U$S 400.000 millones de reservas, tuvo una escapada del Real. Ellos sí tienen poder de fuego y no pudieron parar la estampida. Aquí, nuestro Central tiene reservas negativas”.

“Este programa tiene que aprender de la Convertibilidad. Debe ser más flexible que el 1 a 1. Por ello, la gran pregunta es si este dólar frena o no la actividad económica del país”., cerró.