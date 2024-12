"Este es un ciclo de depredación y apropiación: es la cuarta vez que ocurre en Argentina"

"Esto significa que en lugar de poner la plata para generar bienes, convierto mis dólares en pesos y como tengo una tablita conozco cuanto se va a devaluar la moneda. Entonces, obtengo una rentabilidad en dólares del 50% anual. ¿Quién va a invertir si el modelo me permite ganar semejante fortuna?

La flamante titular del Partido Justicialista agregó:

Los dólares que ganan los argentinos valen menos que en países vecinos porque aquí pagamos los bienes y servicios mucho más caros en dólares. La deuda externa ya nos cuesta mil millones de dólares por mes. Tenemos 100.000 millones de dólares más de deuda externa en apenas un año. Entran dólares pero siempre estamos en reservas negativas.

image.png Nuevo ciclo en el Partido Justicialista: Cristina Kirchner es la flamante presidenta

Milei y la emisión monetaria, según CFK

"El actual presidente se cansó de decir que el problema de Argentina era la emisión monetaria pero no deja de pisar el dólar, interviene esta variable. Si se moviera el tipo de cambio, impactaría directamente en la inflación. Tendrían que emitir más para comprar dólares. La economía bimonetaria hace que la inflación este atada a la cotización del dólar.

Cristina prendió alarmas con respecto a lo que puede sobrevenir.

"Ya padecemos déficit d cuenta corriente, cierres de fabricas y desempleo. Han desaparecido en 12 meses 11.000 empresas de hasta 50 empleados. Este va a ser el paisaje que vamos a enfrentar. Este es el panorama que nos espera".

Propone Milei un libre comercio con Estados Unidos pero no somos complementarios con esa potencia, somos competidores. Ellos producen lo mismo que nosotros. En petroquímica, siderurgia, campo y energía hacemos lo mismo. El presidente está fascinado con Elon Musk pero el creador de Tesla tiene proyectos industriales. Hace todo eso que Milei reniega.

image.png

El caso Kueider como símbolo de los nuevos viejos tiempos

"Mañana, la consecuencia política en el Senado, mostrará que la Ley Bases, que permite el remate de nuestros bienes naturales, se logró gracias a senadores cooptados. Hoy, muchas empresas cambian de nombre y razón social para poder entrar en el RIGI y evadir impuestos. Les dieron tantas vueltas a los malayos que se fueron de Río Negro. Lo único que habrá será un buque que hará la licuefacción".

La dos veces primera mandataria nacional explicó:

El voto clave para la Ley Bases fue conseguido gracias al senador Edgardo Kueider de Entre Ríos. Nunca hubo un legislador argentino preso en Paraguay. Estos hechos se produjeron cuatro veces en el Senado en la historia argentina.

-La primera fue el asesinato de Enzo Bordavehere en pleno recinto cuando se discutía el pacto Roca Runciman en los años 30.

-La segunda fue el “diputrucho” en el año 92 porque no alcanzaban al oficialismo los votos para la privatización de gas del estado. El caso Kenan.

-La tercera fue la recordada Banelco en el Senado, durante la presidencia de Fernando de la Rua cuando aprobaron la flexibilización laboral.

-Estamos frente a la cuarta. En la comisión, el voto de Kueider permitió dar despacho para tratar el tema en el recinto. Luego dio el voto clave para lograr un empate y definió la vicepresidenta.

El hilo conductor de las cuatro situaciones tiene que ver con las leyes en contra del pueblo y los intereses de la Nación. Estas acciones la hacen los gobiernos liberales de despojo. Están haciendo lo mismo de siempre. Existen ciclos de despojos y luego ciclos de gobiernos nacionales y populares para recuperar lo perdido.

image.png CFK recordó una nota de Clarín de marzo de 2015 donde se acusaba a su hijo Máximo

¿Por qué nos está pasando esto? se preguntó CFK

"Mi imagen hacia 2019 había sido horadada desde los grandes medios de comunicación. Por eso, no pude ser candidata presidencial. Traje una tapa de Clarin, de marzo de 2015 donde se decía que mi hijo Maximo sería cotitular de dos cuentas secretas en Islas Caimán. El hijo de la presidenta era denunciado por Clarin de cuentas secretas off shore y solamente dijeron que se trataba de algo falso a fines de 2017, luego de los triunfos del macrismo de 2015 y 2017".

Fernández de Kirchner reconoció:

Tomè entonces la decisión de ir como vicepresidenta para asegurar el triunfo del peronismo. No puede ser que todo se reduzca a una pelea por los cargos y luego no pasa nada. Tenemos que recuperar esa mística donde se militaba por ideas, no por cargos. La historia no comienza cuando llegamos y se termina cuando nos vamos.