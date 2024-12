Burbuja en el mercado inmobiliario: Muchos interrogantes sobre Paraguay

Un fragmento del texto:

"(...) Conforme a las explicaciones de los arquitectos, las inversiones en el mercado inmobiliario local vinculadas a dinero sucio tienen distintos impactos negativos en nuestro país. Uno de los principales efectos negativos esgrimidos por los arquitectos, en relación al boom de los desarrollos inmobiliarios, hace relación a la demanda de materiales de construcción, que se dispararon en los últimos años y encarecieron los precios, ante el elevado volumen de edificios ostentosos y costosos en construcción, lo que ocasionó una inflación en los costos de los mismos.

Asimismo, sostienen que la burbuja que generan los edificios relacionados al ilícito de lavado de activos “expulsa a la clase media” de los núcleos urbanos “por sus altos precios inalterables”. Debido a esta situación, los mismos arquitectos se ven obligados a recorrer grandes distancias para satisfacer la demanda de viviendas en las periferias de Asunción, debido a que los capitalinos deciden mudarse a las ciudades aledañas. (...)".

El detalle

Meses después, en julio 2022, el abogado y corredor inmobiliario Carlos Céspedes Pérez también se refirió al tema:

"(...) Luego de años de mantener un crecimiento inflado de los precios de la vivienda con la complicidad del sector financiero al otorgar créditos se produce el estallido de la burbuja inmobiliaria, porque llega el momento en que los clientes, ante situaciones de insolvencia, no pueden pagar sus créditos. Es cuando las entidades financieras comienzan con las demandas judiciales a los clientes morosos y cuando empieza la ola de embargos de las viviendas y por lo tanto, los inmuebles dejan de ser un activo fiable, lo que provoca un desplome significativo de los precios de las propiedades. La previsión es clave.

A su vez, cuando la demanda se vuelve artificial es capaz de elevar los precios a niveles absurdos, aún cuando exista una demanda real porque la población crece, y también lo hace su poder adquisitivo, además, la situación se agrava si se suman capitales provenientes de actividades ilícitas de parte de, por ejemplo, narcotraficantes o contrabandistas que buscan lavar sus activos, se genera una sensación de demanda que en realidad no existe. A su vez, cuando la demanda se vuelve artificial es capaz de elevar los precios a niveles absurdos, aún cuando exista una demanda real porque la población crece, y también lo hace su poder adquisitivo, además, la situación se agrava si se suman capitales provenientes de actividades ilícitas de parte de, por ejemplo, narcotraficantes o contrabandistas que buscan lavar sus activos, se genera una sensación de demanda que en realidad no existe.

La burbuja inmobiliaria trae aparejada efectos económicos devastadores. El sector de la construcción deja de ser un factor determinante en el PIB y se destruyen miles de empleos directos e indirectos, lo que, por supuesto, impacta directamente en el incremento del desempleo. (...)".

En octubre de 2023, Arquitectos del Paraguay se hizo cargo del tema:

"(...) Las burbujas inmobiliarias han sido un tema recurrente en la historia económica reciente, desde la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos hasta los desafíos actuales en China y Europa. La pregunta que se plantea ahora es si Paraguay corre riesgo de enfrentar una burbuja inmobiliaria y, en caso afirmativo, ¿cuál sería su impacto en el mercado local? (...)"

Estímulos a la burbuja:

Más de 20% de viviendas vacías según el Censo 2022. Precio por metro cuadrado (m2) alto en relación al salario mínimo. Alto porcentaje de capital extranjero y ventas a extranjeros. César Cáceres, presidente de Re/Max Paraguay, 30% de la construcción era de inversores extranjeros (US$ 600 millones). Raúl Constantino, presidente de la CAPADEI, dijo que el 75% de las adquisiciones eran realizadas por inversores extranjeros. Infraestructura pública deficiente: Falta de inversión en infra estructura pública.

torre.jpg Lanzamiento de la torre Paseo55 en Asunción.

Edificios vacíos

Así llegamos a 2024, cuando ElSurti.com volvió sobre el tema: "El boom de las 16.000 viviendas vacías en Asunción".

Fragmento del texto:

"El anuncio de un rascacielos de cristal de 250 metros de altura acapara las notas empresariales de los medios. Dicen que será el edificio más alto de Paraguay y el N°4 de Sudamérica, que tendrá departamentos, hotel y una plaza de estilo europeo. Todo sobre la avenida Santa Teresa, en zona del eje corporativo, donde el metro cuadrado puede costar US$ 2.500 (o más). También promocionan 50 nuevos edificios y que el grado de inversión va a repuntar las construcciones. En redes, sugieren a los inversores invertir en departamentos y no pensar en ellos como su vivienda.

La contracara de este publicitado boom inmobiliario son las torres donde no vive nadie, pero que influyen en que cada vez sea más difícil vivir en la capital.

Según el Censo de 2022, Asunción es la ciudad con más viviendas desocupadas, seguida de Ciudad del Este, en Alto Paraná. Las edificaciones en esta situación en todo el país son 335.809, lo que representa el 16% del total de las viviendas a nivel nacional. Esta categoría incluye casas de fin de semana, las que están en reparación o construcción y las de uso comercial o profesional. Si excluimos estos tipos, vemos que la capital tiene 16.099 viviendas en las que no vive nadie: 11.865 están deshabitadas, 2.920 en alquiler o venta y 1.314 abandonadas, como las del centro histórico. Esto equivale a casi todas las casas ocupadas que hay en las ciudades de Concepción, Caacupé o Villarrica. La misma tendencia, aunque en menor medida, se observa en Luque, San Lorenzo y Capiatá. (...)".

También explicó la fragilidad de la demanda local:

Estadísticas oficiales señalan que 6 de cada 10 trabajadores en Paraguay son informales, es decir, no aportan al sistema de jubilación, lo que de entrada es una barrera para acceder al crédito. Lo otro tiene que ver con los ingresos, que en promedio es de casi US$ 350 o Guaraníes 2.700.000 (poco menos que el salario mínimo). El arquitecto Nicolás Morales Saravia, profesor en la Fada UNA, dice que por eso los desarrolladores hoy están destinando gran parte de la oferta a departamentos monoambientes o de un dormitorio, que son las opciones que los jóvenes y familias recién formadas pueden alquilar o comprar. Estadísticas oficiales señalan que 6 de cada 10 trabajadores en Paraguay son informales, es decir, no aportan al sistema de jubilación, lo que de entrada es una barrera para acceder al crédito. Lo otro tiene que ver con los ingresos, que en promedio es de casi US$ 350 o Guaraníes 2.700.000 (poco menos que el salario mínimo). El arquitecto Nicolás Morales Saravia, profesor en la Fada UNA, dice que por eso los desarrolladores hoy están destinando gran parte de la oferta a departamentos monoambientes o de un dormitorio, que son las opciones que los jóvenes y familias recién formadas pueden alquilar o comprar.

Tema para seguir con atención.

