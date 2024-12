Argentinos se enojan con jueces paraguayos por Edgardo Kueider ¿Y por casa?

image.png Suecos sancionados, argentinos inmunes: el caso Skanska

Siemens: Zafaron los argentinos

En los tribunales locales la investigación sobre el contrato del gigante germano tuvo muy pocos avances. Mientras tanto, en Europa la justicia investigó y castió a las autoridades de la compañía por el supuesto pago de sobornos en varias partes del mundo.

Los primeros hechos ocurrieron en 1994 y las primeras sospechas llegaron en 1996. El consorcio europeo reconoció haber pagado U$S 80 millones a funcionarios locales para ganar un contrato de U$S1.260 millones.

Una Cámara Federal argentina decidió archivar el caso, no por el paso del tiempo, sino porque consideró que no existían pruebas suficientes para las condenas. A los que fueron ejecutivos de Siemens los mandaron a juicio oral pero a los ex funcionarios no se los incomodó.

image.png La coima millonaria se relacionó con la digitalización de los documentos argentinos

FIFAGate: "Siga, siga"

El escándalo por coimas cobradas para adjudicar la televisación de los torneos continentales de clubes y selecciones a las cadenas Fox, Torneos y Competencias y Full Play cayeron directivos de todas las confederaciones y poderosos empresarios televisivos, como el ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco.

Fueron detenidos el presidente de la Confederación Sudamericana (Conmebol), el uruguayo Eugenio Figueredo, los presidentes de las federaciones de Venezuela, Costa Rica, Nicaragua y Brasil, Rafael Esquivel, Eduardo Li, Julio Rocha y José María Marín.

Por Argentina, fueron involucrados, Julio Humberto Grondona, ex presidente de AFA por 35 años, vicepresidente de la FIFA, fallecido en 2014, y José Luis Meiszner, ex presidente de Quilmes y hombre clave en AFA.

El FIFAGate desnudó la trama de corrupción que existió para adjudicar los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022.

Alejandro Burzaco declaró ante la Corte de Brooklyn e involucró a funcionarios del Gobierno de Cristina Fernández y varios empresarios del mundo de la televisión nacional pero nada pasó a nivel judicial en nuestros pagos.

image.png FIFAGate: siga el baile

Odebrecht: Sin argentinos en la cárcel

El caso se llevó puesto a empresarios multi millonarios y dirigentes politicos encumbradísimos en Brasil. También, motivó detención de presidentes del Perú y hasta el suicidio del ex mandatario Alan García.

La corporación operaba en 26 países como proveedor de energía y agua, constructor de carreteras, aeropuertos y estadios y hasta como fabricante de submarinos.

En Argentina se investigaron con bastante liviandad los presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña cuyo CEO, Marcelo Odebrecht, confesó pagos por millones de dólares en nuestro país en concepto de coimas.

El citado Marcelo Odebrecht en marzo de 2016 fue condenado a 19 de años de prisión por la Justicia de su país por el pago de más de US$ 30 millones de sobornos a funcionarios de Petrobras, la empresa petrolera con participación estatal y privada.

Esta condena se produjo en el marco de una causa llamada Lava Jato, la mayor investigación sobre corrupción realizada en la historia de Brasil.

Según determine la investigación judicial practicada en el coloso sudamericano, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se pagaron en esta geografía más de US$ 35 millones en sobornos a intermediarios.

Los pagos estaban vinculados con la adjudicación de al menos tres proyectos de infraestructura en los que la empresa obtuvo beneficios por aproximadamente US$ 278 millones:

-los gasoductos y plantas compresoras de gas para Cammesa e YPF,

la planta potabilizadora de Paraná de Las Palmas (Tigre) para la empresa AySA

-el soterramiento del tren Sarmiento hasta Moreno.

Durante la gestión presidencial macrista, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, según denuncias del diario La Nación, recibió en 2013 US$ 600 mil en una cuenta en Suiza de parte de un operador de Odebrecht, el cambista Leonardo Meirelles.

Las transferencias comenzaron un día después de que se reactivara el contrato para el soterramiento del Sarmiento.Sin embargo, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral sobreseyó al titular de la AFI por esa denuncia.

El fallecido fiscal federal Federico Delgado apeló pero su superior ante la Cámara Federal, Germán Moldes, no sostuvo su apelación.

image.png En Perú, el Caso Odebretch se llevó puesta a la dirigencia polìtica

Antonini Wilson aún espera que argentinos le tomen declaración

Guido Alejandro, el “gordo”, escapó una madrugada de 2007 desde un Hotel 5 estrellas de Puerto Madero hacia Aeroparque. Dejó Buenos Aires y, una vez reinstalado en Miami, su ciudad, declaró ante el FBI norteamericano todo lo que sabía en torno a los dineros que el gobierno de Hugo Chávez enviaba a las Pampas para las campañas políticas.

Durante años, ya van 17, esperó en vano en la Florida que llegara un juez argentino para interrogarlo sobre los más de U$S 700.000 que abandonó en un aeropuerto local.

image.png Guido Antonini Wilson: ¿Y si hablara antes del 10/1/25 (asunción de Nicolás Maduro)?

Panamá Papers: ¡...!

El sonado caso sobre lavado de dinero en la nación centroamericana involucró documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca y sus clientes.

Existieron ocultamientos de propiedades de empresas, activos y ganancias con fines que podría ser la evasión tributaria por parte de personalidades relevantes de nuestro país. Concretamente, varias figuras públicas lavaron dinero mediante la fundación de compañìas inscritas en un paraíso fiscal.

De los Panama Papers surgió que el presidente de Argentina Mauricio Macri fue director en las sociedades Fleg Trading Ltd, registrada en las islas Bahamas desde 1998 y con funcionamiento hasta 2009.

Luego, apareció una segunda empresa vinculada al citado ex presidente, Kagemusha SA, integrada en mayo de 1981 y que estuvo active durante varios lustros según el Registro Público de Panamá.

El fiscal Federico Delgado decidió impulsar una imputación penal contra el presidente Mauricio Macri por presunta "omisión maliciosa" en su declaración jurada.

La causa quedó a cargo del juez Sebastián Casanello quien se declaró incompetente.

image.png

Resumiendo: en Argentina, el beneficio de delinquir es muy superior al riesgo de recibir sanciones concretas. Por ello, antes de mirar "la paja en el ojo de los paraguayos" deberíamos ver la viga en el propio.

--------

