"El elogio a la baja de la inflación es apresurado: no somos Uruguay, Chile, Paraguay o Brasil"

image.png Roberto Cachanosky ve más licuadora que motosierra en la gestión de Milei

Baja la inflación pero no aumenta el consumo

“No veo razón para que aumente el consumo porque para que ello ocurra debería existir un mejor ingreso para la gente y una mejora en la productividad de la economía. Esto es como la época de Mauricio Macri, yo no veo brotes ni verdes, ni azules” sostuvo quien fuera empleador del actual Jefe de Estado.

"Hay más licuación de salarios y jubilaciones que motosierra. En términos reales, todos ganan menos. Se paró la obra pública pero, en algún momento, las rutas deben ser arregladas y el parque eléctrico mantenido".

image.png Cachanosky denuncia velada censura contra los críticos de la gestión de Milei

Cachanosky: la censura en primera persona

En algunos canales tengo censura mediática por mis opiniones críticas. A esta altura de mi vida, poco me importa. Algunos programas donde siempre me invitaban, ya no lo hacen. Conozco el paño.

“En un acto con mil personas sentadas en sus mesas, me dijeron que el presidente Milei no subía al escenario para hablar si yo no me retiraba. Entonces, me fui. ¿Cuál es el problema de no opinar igual? Ni Cristina Kirchner hubiera pedido algo semejante”.

Finalmente, el economista profesional confesó:

“Un colega que criticaba a Milei, repentinamente, comenzó a elogiarlo. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que estaba ganando guita como nunca desde que se había vuelto oficialista. Todo depende si sacrificás tu dignidad por plata o no”.