En ese momento, el DT era Gustavo Alfaro, ahora en la Selección de Ecuador. El 'Lechuga' apostaba (casi) siempre por Alexis, quien era una fija dentro del armado del once titular, ¿pero qué pasaba?

El propio Mac Allister no se asentó en un Boca muy apático por dos principales razones, las contamos:

No jugaba en su posición habitual, ya que Alfaro lo colocaba recostado sobre la izquierda en un 4-4-2. Sobre la banda, las capacidades y el juego del futbolista se limitaban mucho porque se alejaba de ser el enganche clásico que siempre fue en el 'Bicho'. También, es importante remarcar, que Alexis Mac Allister jugaba dentro de un plantel sin una idea clara, en donde el funcionamiento escaseaba y donde los intérpretes se imponían por decantación, no por rendimientos.

image.png Alexis Mac Allister, durante su paso por Boca.

Sus números en Boca:

20 partidos jugados,

2 goles anotados

3 asistencias.

Fueron tan solo 6 meses de estadía los del volante en Brandsen 805 (1/07/2019-31/01/2020).

Con el arribo de Juan Román Riquelme a la vicepresidencia, se desató el conflicto con el jugador, quien optó por irse al Viejo Continente.

"Me enteré de que Boca había mandado un mail diciendo que yo no iba a Inglaterra. Pero que si el Brighton ponía un millón de dólares, me liberaban. Sentí que no me valoraban, no me sentía importante o no me querían, sólo querían un poco más de plata, expuso Mac Allister.

Y agregó: "Lo hablé con Riquelme. Tuve algunas charlas con él. mi principal posición fue quedarme. Pero después, en ese lapso entre que digo que me quiero quedar e ir, pasaron cosas que no me gustaron para nada y por eso tomé la decisión de irme", apuntó, y así le puso fin a su ciclo en Boca.

Para mí siempre fue un orgullo poder jugar ahí, pasé muy lindos seis meses, se pasó todo muy rápido. Ojalá el día de mañana me toqué volver en algún momento a Boca. Pero bueno, uno nunca sabe las vueltas de la vida, entonces es mejor vivir el presente y disfrutarlo, lanzó el deportista en abril pasado Para mí siempre fue un orgullo poder jugar ahí, pasé muy lindos seis meses, se pasó todo muy rápido. Ojalá el día de mañana me toqué volver en algún momento a Boca. Pero bueno, uno nunca sabe las vueltas de la vida, entonces es mejor vivir el presente y disfrutarlo, lanzó el deportista en abril pasado

Sebastián Vignolo

Cuando se produjo la salida de Alexis Mac Allister del Xeneize para mudarse a Inglaterra y jugar en Brighton, el 'Pollo' Vignolo salió con los tapones de punta contra el jugador. Al periodista no le gustó que se fuera del club azul y oro.

Es así que, en su antiguo programa, el reportero presentó una durísima editorial contra el nacido en La Pampa y que hoy goza de un gran momento con la Selección Mayor.

"Mucha gente hoy debate: ¿Mac Allister estuvo bien o Mac Allister estuvo mal? ¿Hace bien en irse al Brainton, al Brighton, que no sé ni nombrarlo? Que la verdad, al lado de Boca, con todo respeto, no compite. Al lado de Boca no compite, comenzó diciendo Vignolo.

Yo creo que Mac Allister la primera vez que salga a la cancha va a decir: '¿Es esto?' Ahora, muchachos: ¿La plata hace todo? ¿La plata tiene que manejar tus movimientos? ¿La plata, emocionalmente, es lo que hace feliz a un ser humano? ¿O muchas veces hay que dejarlo de lado y decir 'no, a mí me hace feliz esto'? Que me puteen, que me alienten, me hace feliz esto, lanzó al aire, en su antiguo ciclo televisivo, '90 minutos de fútbol' Yo creo que Mac Allister la primera vez que salga a la cancha va a decir: '¿Es esto?' Ahora, muchachos: ¿La plata hace todo? ¿La plata tiene que manejar tus movimientos? ¿La plata, emocionalmente, es lo que hace feliz a un ser humano? ¿O muchas veces hay que dejarlo de lado y decir 'no, a mí me hace feliz esto'? Que me puteen, que me alienten, me hace feliz esto, lanzó al aire, en su antiguo ciclo televisivo, '90 minutos de fútbol'

El periodista fue señalado en varias oportunidades en Twitter por ejercer 'bosteriodismo', un término que se utiliza en redes sociales y que manifiesta el periodismo partidario hacia Boca Juniors.

https://twitter.com/HernanMundo/status/1598300960412995584 "No sé ni nombrar al Brighton", decía con aire canchero Vignolo.

Imagino a Scaloni y a Alexis Mac Allister riendo a carcajadas al recordar esto. pic.twitter.com/JS5NSkLeRa — Hernán Mundo (@HernanMundo) December 1, 2022

Un usuario, en la misma plataforma del pajarito, escribió: "Es uno de los peores análisis que escuché. Pero aún así no entra en el top 5 de peores comentarios futbolísticos de Vignolo".

"Es increíble como siempre tiene la opinión incorrecta, y mirá que no es tarea fácil eh. Para saber que opinar en el fútbol escúchalo al Pollo Vignolo y posicionate en el lado opuesto a lo que dice", publicó otro.

Aún así, Sebastián Vignolo tuvo apoyo de la gente, entre tantas críticas: "Hay mil cosas para pegarle a vignolo pero por una declaración en el 2019 y diciendo algo obvio como que Boca es más grande que el Brighton es una pelotudez atómica".

image.png Sebastián Vignolo, en 2020, expuso un duro editorial sobre Alexis Mac Allister por haberse ido de Boca. Ahora, las redes le apuntaron al periodista. (Foto: Cortesía Olé).

