Para Vladimir Putin, Viktor Bout habló del "suicidio de Occidente"

Además, "un momento doloroso para Estados Unidos" fue no lograr incluir en la lista de canje a Paul Whelan.

El servicio de seguridad ruso FSB publicó imágenes de los 2 pasando uno al lado del otro en la pista del aeropuerto de Abu Dhabi durante el intercambio, aunque el video se corta a medida que pasan y no hay imágenes que los muestren interactuando.

Bout afirmó al canal estatal RT que Greiner estaba eufórica en el momento del intercambio. “Le deseé buena suerte, ella incluso me tendió una mano... Nuestra tradición es desearles a todos buena suerte y felicidad”.

Conociendo las posibilidades y limitaciones en el marco del particular momento que vive Rusia, Bout dijo por televisión todo lo que Putin hubiera afirmado en su lugar. Algunos conceptos son muy interesantes aunque en el contexto parecen destinados a agradecer a Putin presionando sobre la opinión rusa.

Hablando con Maria Butina, quien pasó 14 meses en una prisión estadounidense por actuar como agente rusa no registrada y ahora es legisladora y presentadora de RT, Bout elogió al presidente Vladimir Putin, cuyo retrato dijo que había colgado en la pared de su celda.

Embed

Declaraciones

Viktor Bout concedió una entrevista a RT. Según él, en 2014, los residentes en muchas ciudades ucranianas apoyaron a las autoridades rusas: en Kharkov, en Donbas, en Odesa, manifestantes con tricolores rusos salieron a las calles.

Luego de una pregunta de la diputada y periodista Maria Butina, acerca de la invasión a Ucrania, que Rusia llama "Operación Especial", Bout hasta reivindicó ser voluntario en el Donbas:

Me preguntaba por qué no comenzamos antes, pero no estábamos listos. Lo apoyo totalmente, y si tuviera la oportunidad y las habilidades necesarias, por supuesto que iría. Me preguntaba por qué no comenzamos antes, pero no estábamos listos. Lo apoyo totalmente, y si tuviera la oportunidad y las habilidades necesarias, por supuesto que iría.

Los estadounidenses, según Bout, no creen en la información sobre lo que está sucediendo en Ucrania, transmitida por los canales centrales. Según él, "todo el mundo sabe perfectamente que se montó todo. La CNN sólo se ve en los hogares de ancianos y en las prisiones".

Lo que está pasando en Occidente es simplemente el suicidio de la civilización. Si eso se extende, todo el planeta se suicidará. Lo que está pasando en Occidente es simplemente el suicidio de la civilización. Si eso se extende, todo el planeta se suicidará.

A su juicio, la autodestrucción "va en todos los sentidos: tanto drogas como LGTB".

Además, Booth mencionó la tolerancia por la definición de género autopercibido de los estadounidenses, sorprendido por la existencia de "72 sexos diferentes".

Booth también se refirió al tema de los afroestadounidenses y dijo que el "racismo inverso" está ocurriendo en USA ahora, porque "ser una persona normal allá", que quiere tener una familia convencional, es "muy difícil".

Bout dijo: “Fue la falta de comunicación con amigos y seres queridos lo más difícil [en la prisión estadounidense] que podría pasar”, y agregó que solo se le permitía hacer 1 llamada a sus seres queridos por mes.

Durante 3 años, el ruso estuvo recluido en régimen de aislamiento. “De alguna manera encontré un libro interesante que contenía una idea muy interesante de que las condiciones son siempre neutrales, y solo nuestra actitud las hace muy negativas o muy positivas”, respondió a la pregunta de Butina sobre cómo experimentó ese castigo.

“Silencio resonante y la luz venenosa de las lámparas fluorescentes. En Nueva York, por ejemplo, en la ya cerrada prisión MCC, en el bloque 'décimo Duke', solo hay 6 celdas, en las que hasta las pequeñas ventanas fueron arenadas para que no se viera nada”, recordó Bout, agregando que los nazis ayudaron a crear el sistema penitenciario estadounidense. Según él, perdió por completo el interés por la comida en tales condiciones y perdió mucho peso.

Bout negó las afirmaciones estadounidenses de que transportó tanques para los talibanes.

Me acusaron de transportar 200 tanques T-90 a los talibanes. Transportar 200 tanques son 200 vuelos a Afganistán. ¿Sobre qué región? ¿Dónde está la prueba? Es decir, esto es interesante: investiguemos, y luego adjuntemos todo. Me acusaron de transportar 200 tanques T-90 a los talibanes. Transportar 200 tanques son 200 vuelos a Afganistán. ¿Sobre qué región? ¿Dónde está la prueba? Es decir, esto es interesante: investiguemos, y luego adjuntemos todo.

Bout, ya en libertad, negó toda relación con los talibanes.

Bout dijo que en su celda siempre colgaba un retrato del presidente ruso, Vladimir Putin .

“Sí, siempre. ¿Por que no? Estoy orgulloso de ser una persona rusa y nuestro presidente es Vladimir Putin”.

Bout perdió 6 dientes en prisión y por eso dijo que lo primero que hará es visitar a un odontólogo.

“Disfruto de esta felicidad: estar con mis seres queridos, estar en mi país natal. Disfrutar de la nieve, disfrutar del aire de libertad”.

bout2.jpg Viktor Bout en prisión.

Antecedentes

La negociación de Bout por Greiner se discutió activamente después del intercambio de abril de Yaroshenko por Reed.

Según lo declarado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, USA en un primer momento se negó a dialogar sobre la inclusión de Bout en el canje, pero las autoridades rusas “continuaron trabajando activamente para rescatar al compatriota”.

La Comisionada de Derechos Humanos de la Federación Rusa, Tatyana Moskalkova, en un comentario a TASS, calificó el regreso de Viktor Bout como "un verdadero regalo de Año Nuevo".

USA intentó luego un 2 x 1, incluyendo al ciudadano estadounidense Paul Whelan, condenado en 2020 en la Federación Rusa a 16 años por espionaje en 2020. Para USA, Viktor Bout era demasiado valioso para un 1 x 1.

Moscú y Washington se acusaron mutuamente de falta de voluntad para acordar un canje.

A fines de julio, USA anunció públicamente que le había ofrecido a Rusia intercambiar a Brittney Griner y Paul Whelan por Viktor Bout.

El secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, criticó a los colegas estadounidenses por la "diplomacia del megáfono" y pidió que se discutieran esos asuntos en silencio.

Ivan Melnikov, vicepresidente de la rama rusa del Comité Internacional para la Protección de los Derechos Humanos, dijo a Kommersant que las negociaciones se habían prolongado durante mucho tiempo, pero al final se adoptó un esquema 1 x 1 en vez de 2 x 1 propuesto por USA. La presión del colectivo LGBTQ+ estadounidense en respaldo de Griner volvió imposible para Biden mantener su pedido de 2 x 1 frente a la inflexibilidad rusa.

Al mismo tiempo, Greiner y Bout fueron indultados antes del procedimiento, lo que les evita tener que cumplir sus condenas en su tierra natal.

Biden agradeció a Emiratos Árabes Unidos, donde tuvo lugar el intercambio. Los ministerios de Relaciones Exteriores de Emiratos y de Arabia Saudita difundieron una declaración conjunta, de la cual quedó claro que ambos países árabes contribuyeron a la finalización exitosa del acuerdo.

El presidente Biden también dijo que la basquetbolista le escribió en julio.

Ella no pidió un trato especial, aunque hemos estado trabajando en su liberación desde el primer día. Ella simplemente expresó: “'Por favor, no se olviden de mí y de otros estadounidenses encarcelados'. Desafortunadamente, por razones completamente ilegales, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al caso de Brittney. Aunque todavía no hemos logrado obtener la liberación de Paul, no nos rendiremos. Ella no pidió un trato especial, aunque hemos estado trabajando en su liberación desde el primer día. Ella simplemente expresó: “'Por favor, no se olviden de mí y de otros estadounidenses encarcelados'. Desafortunadamente, por razones completamente ilegales, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al caso de Brittney. Aunque todavía no hemos logrado obtener la liberación de Paul, no nos rendiremos.

----------------------------

Más noticias de Urgente24

Qatar 2022 es un éxito pese al absurdo boicot de Occidente

Selección Argentina: El tren a Brasil pasa por Países Bajos

Gas: Hay fecha de audiencia pública para los aumento de 2023

Empresarios en la mira por la escasez en los supermercados