Aníbal Fernández a Chiqui Tapia: "Cachivache de pacotilla"

Luego, aseguró que la coordinación del operativo de seguridad estuvo a cargo del Gobierno Nacional y negó la participación de su par de provincia, Sergio Berni: "Berni no organizó nada", aseguró.

Además, dijo que desde Nación rechazaron desde un inicio la intención de pasar por el Obelisco debido al tráfico de gente que se encontraba en los alrededores: " La idea era nunca pasar por el Obelisco, no acompañábamos esa idea".

Aníbal admitió que fue decisión suya el descenso desde los helicópteros que transportaban a los campeones mundiales a la escuela de cadetes.

“Tomé la decisión de bajar allí y poner los helicópteros para sacar a los jugadores, que gustosamente subieron. Mientras Tapia me llamaba y me amenazaba con el primer tuit, que por supuesto me importó un carajo, nosotros ya sabíamos que [Lionel] Messi, [Rodrigo] De Paul y [Ángel] Di María estaban en el helicóptero H17 de la Policía Federal para que si no podían verlos, pudieran saludarlos”, relató.

“Libro abierto”

Tras las aclaraciones, Fernández disparó contra Tapia y dijo que “no es un libro abierto” y agregó: “Después aparecen todos estos cachivaches de pacotilla que tratan de inventar la cuadratura del círculo, pero la realidad es que nosotros fuimos los que tomamos las decisiones”.

Sobre la evacuación de los futbolistas, el ministro explicó: “Fuimos muy cuidadosos con el tema, no había un solo personal con armas, no había una sola agresión, ni violencia institucional. Muy cuidadosos y muy respetuosos de lo que estábamos haciendo”.

“Tanta gente queriendo acercarse, verlos o tocarlos, podía terminar en cualquier cosa”, añadió.

Por otro lado, el funcionario dijo que tenían información que algunos jugadores querían ir a la Casa Rosada pero que le llegó la versión de que “no querían ligarse a la política”, y negó que haya habido presiones del Presidente hacia él o del Gobierno a la AFA para concretar la presencia de los jugadores en la sede del Gobierno nacional.

“Existía la posibilidad de la Casa Rosada, hubo dos o tres veces en que se insistió, pero cuando llegamos al punto de tomar la decisión [de evacuar] ya era tarde y había una complicación. Yo hablé con el Presidente y me insistió en que no motiváramos esa situación porque no tenía ningún sentido”, amplió el ministro.

Y continuó: "Cuando tomamos la decisión [de evacuar] era tarde para hacer ese esquema y las complicaciones iban a ser mayores yendo al balcón. Incluso con los helicópteros podíamos bajar fácil a la Casa Rosada, pero nuestra responsabilidad era sacar a los chicos de la mejor manera y que llegaran a Ezeiza”.

“La cantidad de gente que había se iba a multiplicar por 20 en la Rosada, iba a ser entre la plaza y las diagonales una movilización feroz. Había que tomar decisiones y las tomamos”, concluyó.

Otras lecturas de Urgente24:

Droga, alcohol, robos y muertos: Alberto orgulloso (¿?)

Hinchas violentos chocaron con la policía en el Obelisco

Locura total: SAME atendió 18 caídos desde árboles o techos

Rosario de fiesta express: Llegan Messi, Di Maria y Dybala