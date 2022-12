El rosarino anotó un doblete ante el conjunto 'galo' -el primero de penal y el segundo empujándola en la línea-, mientras que Mbappé se puso el equipo al hombro -porque en verdad que jugó casi solo- y registró un hattrick ante la Albiceleste.

El 10 argentino batió los siguientes récords, durante Qatar 2022:

Jugador con más partidos en Copas del Mundo (26),

Jugador con más asistencias en Mundiales (9), y

Único jugador que ha marcado en un Mundial en todos sus fases (desde fase de grupos hasta la final).

Mietras que el 10 de los franceses tampoco se quedó atrás, luego de su grandísima actuación en Qatar:

El primer hat-trick de la final de un Mundial en 54 años,

12 goles en la Copa del Mundo en 14 partidos, y

Sexto máximo goleador en la historia del torneo con 23 años.

image.png Kylian Mbappé y Lionel Messi dignifican al deporte. Sensacional torneo de ambos en Qatar 2022.

Mbappé calentó la previa, ahora se traga las palabras

"En Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Y es por eso que cuando miras las últimas Copas del Mundo siempre son los europeos los que ganan", planteó el joven Mbappé en mayo pasado, desprestigiando al deporte en Sudamérica, pocos días después de que el propio 'Kiki' firmara su renovación contractual con París Saint Germain.

Fabinho, mediocampista central del Liverpool, retrucó la apuesta: "Yo creo que si Brasil y Argentina jugaran aquí en Europa se clasificarían primeros de grupo, y van al Mundial como favoritos".

Emiliano 'Dibu' Martínez, por su parte, fue duro contra Mbappé y remarcó la dificultad que producen las Eliminatorias Sudamericanas por los viajes realizados y por el cansancio que generan los factores externos al juego en los distintos países, como las condiciones climáticas (altas temperaturas, altura, entre otras).

Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador... A ver qué tan fácil es para ellos, sentenció el arquero de la Scaloneta Bolivia en La Paz, Ecuador con 30 grados, Colombia que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador... A ver qué tan fácil es para ellos, sentenció el arquero de la Scaloneta

Lionel Messi, compañero de Kylian Mbappé en PSG, bajó los decibeles pero le marcó la cancha al francés: "Muchas veces lo hablábamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y les decíamos 'sabés lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá: Colombia, la altura, el calor, Venezuela...' Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores".

Y lo que era la gran "obsesión" para 'Kiki' terminó en decepción. El propio futbolista, que cumplirá 24 años este martes (20/12), reveló que se preparó de manera especial para la Copa del Mundo que ya es historia.

Ha realizado una enorme campaña. Anotó 8 de los 16 tantos de 'les blues', es decir, el 50%.

Fue partícipe del juego colectivo también, porque anotó dos asistencias.

El bueno de Kylian no le tiene miedo a la adversidad. Es atrevido, intrépido, descarado, habilidoso. Si le pegan 100 patadas, él se levantará 101 veces.

Sus cualidades no están en 'tela de juicio', pero sí molestaron sus declaraciones. La manera en la que el atacante del París Saint Germain desmereció a las Eliminatorias Sudamericanas puso a todo un continente en su contra. No solo en Argentina lo querían ver derrotado.

image.png Kylian Mbappé estuvo magnífico ante Argentina y durante todo el Mundial de Qatar, pero Sudamérica le demostró de qué está hecho.

Es más: el 'Niño Maravilla' ponderó a los clubes europeos, pero ni siquiera la propia Francia demostró un buen volumen de juego en el Mundial 2022. Centrémonos en la final.

Los franceses salieron con un 4-3-3 ante los de Lionel Scaloni. Las líneas estaban bien marcadas y los jugadores respetaron los lugares que el entrenador Deschamps dispuso.

'Les Blues' resignaron la pelota y el campo. No tuvieron vergüenza en meter 'el culo para atrás', como se suele decir en la jerga futbolera, y resguardarse de los Messi, los Di María y los Julián Álvarez.

Su táctica son los contragolpes. Transiciones rápidas, cortas pero eficaces. Por eso coloca hombres veloces en la delantera.

El primer tiempo solo jugó un equipo, que fue Argentina. Absoluta posesión de pelota, chances generadas, mucho vértigo y, por supuesto, dos goles. Al ladito, por momentos a la par de los argentinos y por otros solamente mirando, los franceses hacían sombra.

'Los Galos' se acordaroron, o mejor dicho, Mbappé se acordó de que estaban disputando una final de la Copa del Mundo muy tarde, recién en el minuto 80, cuando el joven igualó el duelo y puso el 2-2 transitorio.

Desde allí; el dominio, la pelota, el campo y las emociones -porque el fútbol produce un efecto contagio innegable- fue para Francia, quien lo pudo ganar en los 90' con chances de gol claras, así como en los 120', por el mano a mano de Randal Kolo Muani frente al 'Dibu' Martínez.

Las conclusiones que nos dejó este Argentina-Francia:

Lionel Scaloni le dio una paliza táctica a Didier Deschamps, Argentina jugó mucho mejor que Francia, más allá del resultado, la euforia, los penales y bla, Lionel Messi coronó una carrera extraordinaria: no le falta ningún título, Kylian Mbappé será el próximo rey del fútbol, El fútbol en Sudamérica está a la par del europeo. Todo es parejo en un deporte que iguala desde el más pobre al más rico.

El mensaje de Kylian Mbappé en las redes, luego de ser subcampeón del Mundo

Las reacciones en las redes contra Kylian Mbappé

https://twitter.com/adkinsparce/status/1604535900737781761 Que Francia haya perdido una FINAL DEL MUNDO con un equipo suramericano después de que Mbappé dijera que no hay fútbol en Suramérica, me parece POÉTICO. — S. (@adkinsparce) December 18, 2022

https://twitter.com/virenisgreen/status/1604822550521020416 messi llegando al psg y cruzándose con mbappe pic.twitter.com/yFGBQkVxyC — viren (@virenisgreen) December 19, 2022

https://twitter.com/SantiMarani/status/1604837229645496323 El momento exacto del festejo de Messi y la reacción de Mbappé que se queda mirándolo.



Este momento es TODO. pic.twitter.com/pfxaBU9BWc — Santiago Marani (@SantiMarani) December 19, 2022

https://twitter.com/ikoocaina/status/1604566741643919366 el dibu diciendo un minuto de silencio para mbappe pic.twitter.com/ZJDpjnmLF8 — mar (@ikoocaina) December 18, 2022

https://twitter.com/ineslovisolo/status/1604861708216008706 Jaja amo el psg queriendo subir foto de Messi y mbappe corte unión anti grieta y esto fue lo más amistoso que encontraron la foto que más zafaba pic.twitter.com/wpPzbHkoUO — Inés Lovisolo (@ineslovisolo) December 19, 2022

https://twitter.com/leomessidepre/status/1604841934358515712 KKKKKKKKKKKKKKKKK CALMA MBAPPE pic.twitter.com/TMMq2Lrxl8 — messi feliz (@leomessidepre) December 19, 2022

