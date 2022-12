image.png Argentina campeón de Qatar 2022.

El partido ante Francia

Argentina se consagró en la tarde de este domingo (18/12) como un justo y merecido campeón del mundo en Qatar 2022 tras ganarle al último campeón Francia en los penales. en un partido que sorprendió por el vértigo y por la poca presencia de las defensas.

Para Lionel Messi fue una misión más que bien cumplida y sirvió para cerrar su etapa en la Selección Argentina y, mucho más, con un título del mundo, una Copa América y la gran cantidad de logros obtenidos en el Barcelona. Aún así, el astro confirmó que seguirá vistiendo la camiseta del seleccionado nacional, al menos un tiempo más. "Quiero jugar como campeón del Mundo", dijo.

El encuentro lo abrió el 10 rosarino, de penal, tras un desborde de Ángel Di María por la izquierda y una sonsa infracción de Ousmane Dembélé. A los 23' del primer tiempo, la Albiceleste ya mostraba sus credenciales.

13 minutos después del grito de Messi, el propio 'Fideo' aumentó la cuenta 'pinchándosela' al arquero Hugo Lloris, luego de un contragolpe espléndido y made in la Scaloneta, que tuvo a Alexis Mac Allister, al capitán, a Julián Álvarez y a Di María involucrados. Era 2-0 y baile a esa altura.

Francia era un equipo petrificado, golpeado, borrado del mapa completamente. Los de Didier Deschamps miraron como espectadores de lujo a los argentinos durante 75'. Se acordaron tarde de jugar.

A los 80', Marcus Thuram cayó ante la marca de Nicolás Otamendi -de gran Mundial pero de floja actuación ante 'les blues'- y el árbitro polaco Szymon Marciniak compró. Kylian Mbapppé lo cambió por gol.

Dos minutos después, los europeos llegaron a la igualdad por una genialidad de Mbappé, quien ensayó una 'media tijera' que pasó por debajo de las manos de Emiliano 'Dibu Martínez', estableciendo el 2-2.

La película entre Argentina y Francia se trasladó al tiempo extra. Con todos los nervios y la angustia, ambos seleccionados siguieron dándose 'palo por palo'. A los 108', Lionel Messi ponía el trámite 3-2 y la Scaloneta se encaminaba al título, ante más de 50.000 argentinos en el Lusail Stadium.

Sin embargo, 'Kiki' quiso robarse el show -y en parte lo hizo- con su tercer tanto en el juego y, por ende, el tercero de los suyos en el partido. Fue Mbappé quien provocó el segundo penalti de los franceses y también quien se hizo cargo de ejecutarlo. Adentro. 3-3 y la final se decidía desde los 12 pasos.

Fue allí cuando Argentina anotó sus cuatro remates (Lionel Messi, Paulo Dybala, Leandro Paredes y Gonzalo Montiel). 'Dibu' Martínez, por tanto, tapó el disparo de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió el suyo, provocando el baile viral del arquero marplatense. Kylian Mbappé y Randal Kolo Muani cambiaron por gol sus disparos, aunque no alcanzó.

image.png Lionel Messi, solo le faltó del Botín de Oro.

Emiliano Martínez

Al arquero le llegaron poco. Incluso, después de la final ganada ante Francia, se lamentó por la alta tasa de conversión que sufrió.

Es un momento que siempre tengo que dar a mis compañeros, otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles, pero después hice todo bien, dijo, con lágrimas en sus ojos Es un momento que siempre tengo que dar a mis compañeros, otra vez me patearon tres veces y me hicieron tres goles, pero después hice todo bien, dijo, con lágrimas en sus ojos

Fue determinante ante Australia, Países Bajos y Francia.

Ante los 'Soceroos' tuvo una tapada inmensa en el minuto 97 de descuento. El posible tanto de los oceánicos hubiese significado el empate parcial 2-2 y un tiempo extra en los octavos de final. Para la fortuna argentina, nada de eso sucedió.

En los cuartos, versus Países Bajos, el 'Dibu' sacó dos penales: uno a Virgil van Dijk y otro a Steven Berghuis.

Y ayer (18/12), contra Francia, a pesar de que le hayan encajado tres goles -en donde no tuvo responsabilidad alguna- se repuso y no perdió la confianza.

En el minuto 123, Martínez protagonizó una atajada que valió un Mundial. El portero del Aston Villa estiró sus piernas, brazos y todo su cuerpo sobre el disparo de Kolo Muani, quien tuvo en sus pies el 4-3 para Francia y el título para los suyos.

https://twitter.com/fjueguen/status/1604616189975572480 La mejor atajada del Mundial y de la historia. #dibu pic.twitter.com/yA5Mw43lCA — Francisco Jueguen (@fjueguen) December 18, 2022

En la tanda de penales, 'Dibu' le ahogó el grito a Kinglesy Coman. Se lo comió, literalmente.

Su nota: 10.

Nahuel Molina Lucero

Con todos sus cuestionamientos y las dudas que generó su actuación en el primer partido ante Arabia Saudita, y con Gonzalo Montiel comiéndose los talones, el lateral derecho del Atlético de Madrid se recuperó y redondeó una gran Copa del Mundo, la primera para él.

Mejor en ataque que en la marca. A tal punto que, según varios sondeos, es el Chelsea de Inglaterra quien lo sigue de cerca y que haría una oferta para quedarse con sus servicios.

Su nota: 7

Gonzalo Montiel

Uno de los que fue de mayor a menor. El futbolista ex River metió una sonsa mano que derivó en el tercer gol de Francia y de Mbappé.

Sin embargo, poco se recordará porque anotó el tiro que definió el título Mundial de la Argentina.

Su nota: 5.

Cristian Romero

El 'Cuti' es un inamovible en el fondo. Su agresividad, sus cruces y su atenta mirada para con los delanteros lo delatan como un futbolista top para cualquier club.

Sin embargo, hay que remarcar que el nacido en Belgrano de Córdoba no ha tenido un gran Mundial 2022. Llegó tarde a varios duelos, recibió algunas tarjetas amarillas y no se lo vio con la seguridad que acostumbra. Mucho tiene que ver que Romero no estaba en excelentes condiciones físicas durante el torneo.

Pero ante Francia se reivindicó. Todo lo malo lo convirtió en oro. Fue un tiempista y un guerrero. Tremenda final para el zaguero.

Su nota: 7.

Nicolás Otamendi

El verdadero soldado de la Scaloneta. Aquel que tiene mil partidos en el lomo pero sigue jugando como si cada uno fuera su primero.

Sus errores ante Francia en la final -en el primer gol y en el mano a mano que Dibu Martínez le tapo a Kolo Muani- no opacan su enorme labor en la defensa.

Firme, por arriba y por abajo, inteligente y aguerrido en la marca. Y eso que se enfrentó a varios pesos pesados, como Robert Lewandoski, Wout Weghorst, Andrej Kramaric, Olivier Giroud, entre otros.

Su nota: 9.

Lisandro Martínez

El jugador número 12. El bombero. El que apagó varios incendios, como su cierre histórico ante Australia, cuando Aziz Behich casi iguala las acciones 2-2.

Martínez, del Manchester United, fue titular en cuatro de los siete duelos de la Selección Argentina. Muy valuable su aporte y su futuro para el equipo.

Su nota: 8.

Germán Pezzella

El hombre de la Fiorentina no tuvo muchos minutos en el Mundial 2022. Ingresó pura y exclusivamente cuando Scaloni entendió que el partido ameritaba su metro noventa (1.90) para defender los embates rivales en el jardín del Dibu Martínez.

Cometió una falta que derivó en el empate de Países Bajos (2-2) en el minuto 110, que llegó luego de una jugada preparada que terminó en la conquista de Weghorst.

Su nota: 4.

Marcos Acuña

De más a menos, en contramano a la Selección Argentina. El 'Huevo' terminó perdiendo el puesto con Nicolás Tagliafico, de gran final ante Francia.

Acuña ingresó en el segundo tiempo ante los franceses, aunque no es su posición habitual, sino 30 metros más adelante, cubriendo la posición de volante izquierdo.

El marcador de punta se destacó más en el ataque que en la marca. Tal vez por eso fue que el entrenador Scaloni decidió dejarlo sentado en el banco ante 'les blues'.

Su nota: 6.

Nicolás Tagliafico

Siempre atento y sin tomar muchas precauciones.

El hombre que milita en el Olympique de Lyon comenzó como alternativa entre los suplentes y terminó teniendo su tarde más gloriosa con la Selección Argentina.

Anuló la banda izquierda. Nadie lo pasó y fue el mismo Tagliafico el que trepó por la banda con mucho criterio. Además, fue uno de los puntos más altos en el debut ante Arabia Saudita, en donde pocos sobresalieron.

Su nota: 7.

Leandro Paredes

Perdió el puesto con un excelso Enzo Fernández. Sin embargo, siempre que entró desde el banco acomodó al equipo.

Sus pases filtrados son una garantía. Además de su presencia en el medio y su quite.

Su nota: 6.

Guido Rodríguez

Muy pocos minutos para evaluar su Mundial. Un primer tiempo ante México horroroso y después no hubo mucho más.

Su nota: 3.

Rodrigo De Paul

Nobleza obliga: grandísima Copa del Mundo del ex Racing.

Comenzó muy cuestionado -con vastas razones- pero supo dar vuelta la tortilla. Intenso, agresivo, aguerrido, pensante y un buen socio de Messi.

Partidazos desde octavos de final para adelante.

Su nota: 8.

Alexis Mac Allister

Una grata sorpresa argentina y mundialista. Reemplazó a Giovanni Lo Celso -lesionado previo al certamen- y se llevó todas las miradas por su sencillez para jugar. Es extraño verlo errar un pase. Se ganó el puesto en esta Selección.

Su nota: 8.

Enzo Fernández

River espera llevarse alrededor de 30 millones de euros más, aparte de los 10 que ya desembolsó por la venta del jugador al benfica portugués.

Enzo es el hombre más buscado en toda Europa. Grandísima Copa del Mundo, aún empezando desde el banco de suplentes en el debut.

Su nota: 9.

Alejandro Gómez

Su presencia en el debut ante Arabia nunca se explicó. El 'Papu' aporta mucho desde lo social/humorístico pero poco en la cancha.

Nunca gravitó con la pelota en toda su actuación en el Qatar, a diferencia de sus buenos rendimientos en la Copa América 2021.

Su nota: 4.

Exequiel Palacios

Sirvió como rueda de auxilio para oxigenar la mitad de la cancha en los segundos tiempos, cuando De Paul alzaba las manos y pedía el cambio por cansancio.

Su nota: 5.

Lautaro Martínez

El 'Toro' admitió que no fue su Mundial. Falta de confianza, de ritmo y de fútbol son las claves de su bajo desempeño. Erró varios goles y no convirtió ninguno. En el debut ante los saudíes debieron convdalidarle uno.

Su nota: 3.

Julián Álvarez

Cuatro goles en una primera Copa del Mundo no es para cualquiera. La 'Araña' se impuso ante Lautaro y lo borró del equipo.

El delantero del City convirtió ante Polonia, Australia y Croacia (x2). Demostró al mundo su madera goleadora.

Su nota: 8.

Ángel Di María

Una fiera. Siempre determinante y jugando con muchísimo aguante.

El 'Fideo' corrió cada pelota como si fuera la única. Provocó el penal ante Francia y anotó el segundo. Ni más ni menos que en una final. Luego, se emocionó.

Su nota: 8.

Lionel Messi

Podría escribirse un libro entero por su Mundial.

Fue líder, goleador asistidor, 'maradoneano' y 'messiano'. Todo junto.

Se reivindicó de las críticas. Anotó siete goles -uno menos que Kylian Mbappé- y se llevó el MVP de Qatar 2022.

¿Qué más se puede agregar? Es el ídolo de los chicos, los grandes y los más grandes. Un fuera de serie.

Su nota: 10.

https://twitter.com/brfootball/status/1604535970065305607 LIONEL MESSI HAS COMPLETED FOOTBALL pic.twitter.com/IvDeNtckee — B/R Football (@brfootball) December 18, 2022

Franco Armani y Gerónimo Rulli -no jugaron ni un minuto- y Juan Foyth, Thiago Almada, Ángel Correa y Paulo Dybala, de pocos minutos, no pueden ser evaluados.

