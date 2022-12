Lionel Scaloni llevará la Copa a la Argentina: ¿Y Messi?

image.png

Al parecer, antes del partido por la final, hubo una charla seria entre el director técnico Scaloni y Lionel Messi. Ambos sabían que el logro no sería sencillo, pero que, sobre todo, estaría cargado de dificultades: “Lo llamé para hablar porque sentía que lo que venía iba a ser difícil. Le dije:’ Leo, mira que la desilusión puede ser muy grande’ y él me contestó: ‘no pasa nada, seguramente irá todo bien y si no va bien, no importa. Hay que intentarlo’. Con esa respuesta me di cuenta de que algo se estaba haciendo bien”.