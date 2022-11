Marcelo Balcedo aparece en megaescándalo de Luis Lacalle Pou

Un allegado suyo contactó por primera vez con Alejandro Astesiano el 23/07 a las 21:44. A modo de presentación, escribió por Whatsapp: “Como info te digo que Luis [Lacalle Pou] conoce a la flia de mi Sra [XXXX] de la ciudad de Minas”.

En la conversación apareció la intención de concretar una reunión privada con el Presidente de la República. En aquella ocasión su interlocutor le compartió a Astesiano un link con una noticia del diario argentino La Nación, publicada en la edición del 01/06. “Balcedo pasa de imputado a demandante y le reclama US$ 22 millones a Uruguay”, afirmó el título. En su bajada agregó: “El polémico sindicalista y empresario pide un resarcimiento luego de haber entregado un chalet en la playa, US$ 8 millones y 3 automóviles de alta gama; ahora espera la extradición”.

Luego el enviado de Balcedo profundizó en la información ya divulgada: “Quiere arreglar”. Este mensaje cerró con 2 emojis: silencio y guiño.

El jefe de la seguridad presidencial le aclaró, como por si acaso, que ya conocía “todo el caso”.

Los días siguientes ocurrieron nuevos contactos entre ambos por Whatsapp, algunos en mensajes de texto y otros en mensajes de voz. En uno de ellos, cerca del mediodía del 28/07, Astesiano le explicó que, para concretar una “reunión reservada”, era importante tener antes algún material escrito, para que después “no queden dudas”.

En los siguientes mensajes intentaron coordinar una reunión en Montevideo para concretar la entrega de una carpeta con documentos.

“Dale, movete que hay mucha guita”, le sugirió en un momento el enviado de Balcedo a Astesiano.

Luego, en otro mensaje del 31/07, el operador del empresario argentino escribió: “Apenas sepas avisale que tiene que ir a Punta del Este (reunión) y dps a lo del Kia”.

Pasaron los días, Astesiano dejó de responder los mensajes y el allegado a Balcedo se mostró ansioso. Posteo del 07/08:

“Mirá que Fiscalía contestó la semana pasada y en cualquier momento empiezan a negociar el juicio. Tratá de meter la cabeza y NO quedar afuera!! Tas avisado. (Yo no te comenté nada, es todo muy reservado)”.

Astesiano envió 2 audios.

Su interlocutor: “A él le tiene que interesar xq también hacen juicio a Presidencia. Se come un garrón”.

“Síii”, le respondióAstesiano, en el último contacto que mantuvieron ambos por Whatsapp antes que Astesiano quedara detenido tras regresar de las vacaciones en Costa Rica con Lacalle Pou y su familia,

Discusiones

En la tarde del lunes 21/11, el titular del Ministerio del Interior, Luis Alberto Heber -aparentemente quien presentó a Astesiano a Lacalle Pou- compareció ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado para referirse a la ola de inseguridad que hay en Uruguay y también al programa informático El Guardián.

En el marco de la investigación de la fiscal Gabriela Fossati por los pasaportes falsos a ciudadanos rusos -origen del 'caso Astesiano'-, se supo que él ofrecía intervención de celulares mediante ese sistema.

Heber explicó que El Guardián “no intercepta teléfonos”, sino que quien lo hace “son los operadores telefónicos”, por lo tanto, el sistema lo que hace “es tener la información que resulta de esa interceptación”. O sea que, según el ministro, “sólo puede intervenirse un teléfono cuando la realizan los operadores telefónicos, y ellos no hacen la intercepción de la llamada si no es con orden judicial, y para que haya orden judicial tiene que haber un pedido de un fiscal, y para que haya un pedido de un fiscal tiene que haber una investigación policial que amerite interceptar ese teléfono”.

"Lo digo, sobre todo, porque ha trascendido que el señor Astesiano manejaba o ingresaba en El Guardián. Eso es mentira. No puedo intervenir yo y no puede el Presidente, si no es con un hecho delictivo [por el] que el señor fiscal entienda que es necesario intervenir, y que solicite y convenza a un juez”, insistió. Esto deberá dilucidarlo la Fiscalía.

Consultado sobre los chats de Astesiano con un importante empresario agropecuario argentino al que le ofrecía, entre otras cosas, intervenciones con El Guardián, Heber descartó que haya otro sistema de interceptación de teléfonos que no sea El Guardián y resaltó que tiene un sistema de control y está “debidamente auditado”.

También que cada 3 meses la Suprema Corte de Justicia (SCJ) audita El Guardián, requiriendo “todos los números intervenidos, con las órdenes del juez” (interviniente). Y a su vez, “las operadoras telefónicas le pasan todos los números que están intervenidos con las órdenes del juez, y la SCJ coteja que esa información sea idéntica. Si no hay identidad en esa información, algo mal está pasando, y hasta ahora no ha pasado eso”, acotó.

Por lo tanto, según él, lo de Astesiano fue “una mentira”.

El senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, integrante de la comisión, dijo algo que también es interesante:

El ministro describió el funcionamiento de los sistemas, sobre los cuales le preguntamos. El Guardián, el sistema de gestión de la Policía y el sistema de las cámaras, que depende del Centro de Comando Unificado, y le preguntamos si podían ser perforados. Él respondió que no, dentro de los marcos legales, pero estos sistemas son manejados por personas, en distintos niveles. (...) Lo que nosotros decimos es que, de acuerdo con lo que se ha publicado de la investigación que hay a nivel judicial [del caso Astesiano], hay situaciones que no cierran. O sea que, en realidad, sólo puede ser producto, o bien de la invención de esta persona, lo cual resulta bastante difícil, o bien de la perforación de alguno de estos sistemas. El ministro describió el funcionamiento de los sistemas, sobre los cuales le preguntamos. El Guardián, el sistema de gestión de la Policía y el sistema de las cámaras, que depende del Centro de Comando Unificado, y le preguntamos si podían ser perforados. Él respondió que no, dentro de los marcos legales, pero estos sistemas son manejados por personas, en distintos niveles. (...) Lo que nosotros decimos es que, de acuerdo con lo que se ha publicado de la investigación que hay a nivel judicial [del caso Astesiano], hay situaciones que no cierran. O sea que, en realidad, sólo puede ser producto, o bien de la invención de esta persona, lo cual resulta bastante difícil, o bien de la perforación de alguno de estos sistemas.

Rubio agregó que el ministro no había ordenado una investigación administrativa con auditoría informática sobre el funcionamiento de estos sistemas, y que el punto de vista de Heber “no coincide con los datos que se han hecho públicos”.

El Frente no descartan la interpelación de Heber.

WhatApp

“Decile a Gabriel (nombre ficticio) que llegó gente de España con velocímetro, radares, control alcohol y pistolas paralizantes, si puede mañana reunirse con ellos. Que le presenten todo a él, para que él mueva”, escribió Astesiano el jueves 19/05, a las 18:06.

Y a las 18:07, el entonces jefe de la seguridad presidencial agregó: “Y se lleva comisión. Que nadie sepa, sólo él. Yo no quiero nada”.

La reunión con los proveedores europeos, según consta en ese archivo, se terminaría concretando el viernes 20/05, a las 13:00, en el despacho de Astesiano en el piso 4 de la Torre Ejecutiva: los empresarios españoles dejaban Montevideo esa misma noche.

Es el chat 353, que se refiere al Sistema de Gestión en Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior. Heber dice que la transparencia está firme. Veremos.

