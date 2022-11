Las 15 mejores películas de todos los tiempos, según IMDb

The Shawshank Redemption (1994) Official Trailer #1 - Morgan Freeman Movie HD

2- The Godfather ('El Padrino')

Dirigida por Francis Ford Coppola, la 1era. parte de esta saga (1972) sobre una dinastía del crimen organizado en la ciudad de Nueva York -al igual que las 2 partes siguientes- es un clásico del cine mundial.

En el reparto se destacan Marlon Brando, Al Pacino y James Caan.

La historia, ambientada desde 1945 a 1955, cuenta las crónicas de la familia Corleone liderada por Vito Corleone (Brando), enfocándose en el personaje de Michael Corleone (Pacino), y su transformación de un reacio joven ajeno a los asuntos familiares a un implacable jefe de la mafia ítalo-estadounidense.

El padrino 1 (The godfather) trailer subtitulado

3- The Dark Knight (Batman: El caballero de la noche, en la Argentina) - 2008

Dirigida por Christopher Nolan, y protagonizada por Christian Bale, Michael Caine, Heath Ledger, Gary Oldman, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal y Morgan Freeman

Basada en el personaje Batman de DC Comics, la película es la segunda parte de la serie fílmica Batman de Nolan y una secuela de Batman Begins de 2005.

La actuación de Heath Ledger como El Joker (El Guasón) fue muy elogiada y finalmente le valió un Premio Óscar póstumo (el actor falleció a los 28 años de edad tras una sobredosis accidental de medicamentos recetados, a pocos meses de haber terminado la filmación).

The Dark Knight (2008) - Trailer Subtitulado Español HD

4- El Padrino- parte II (1974)

La segunda parte de la trilogía, en la que se retratan los inicios de la vida y la carrera de Vito Corleone en el Nueva York de los años 20, mientras su hijo, Michael, amplía y refuerza su control sobre el sindicato del crimen familiar. Ganó 6 premios Oscar.

Protagonizada por Al Pacino, Robert de Niro y Robert Duvall.

El Padrino: Parte II (1974) [Tráiler ESPAÑOL ESPAÑA]

5- 12 Angry Men (12 hombres en pugna, título en Argentina)

Película dramática estadounidense de 1957 dirigida por Sidney Lumet y protagonizada, entre otros, por Henry Fonda, Martin Balsam y, John Fiedler.

La trama, en pocas palabras: trata sobre el juicio de un homicidio en el que doce hombres tienen que deliberar sobre el futuro de un muchacho, dictaminando si es culpable o inocente del asesinato de su padre. Un miembro del jurado trata de evitar un error judicial obligando al resto del jurado a reconsiderar las pruebas.

La película fue candidata a tres premios Oscar, incluyendo la de mejor película, y ganó varios premios cinematográficos internacionales. Forma parte del AFI's 10 Top 10 en la categoría de "Películas jurídicas". En 2007, la película fue considerada «cultural, histórica y estéticamente significativa» por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.

Doce hombres en pugna (Subtitulado castellano)

6- La lista de Schindler (1993)

Dirigido y coproducido por Steven Spielberg, con guión de Steven Zaillian, el film relata un período de la vida de Oskar Schindler, un empresario de etnia alemana que salvó de morir en el Holocausto a más de mil judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial empleándolos como trabajadores de sus fábricas.

Los papeles protagonistas son interpretados por Liam Neeson -como Schindler-, Ralph Fiennes -como el oficial de las SS Amon Göth- y Ben Kingsley -como el contable judío Itzhak Stern-.

Esta película ganó 6 premios Oscar, además de otros 91 premios.

La lista de Schindler - Trailer espanol (HD)

7- El señor de los anillos: El retorno del rey (2003)

Es la tercera película de la trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson, con guión de J.R.R. Tolkien, Fran Walsh (screenplay) y Philippa Boyens (screenplay). Protagonizada por

Trata sobre la última parte del viaje que emprendieron los nueve compañeros (de los cuales quedan solamente ocho) para salvar a la Tierra Media de la oscuridad impuesta por Sauron. En esta parte se decide el destino de todos los habitantes de estas tierras.

Los primeros dos filmes fueron El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo y El Señor de los Anillos: las dos torres, aunque en esta película se incluyen algunos eventos del libro anterior: Las dos torres.

Protagonizada por Elijah Wood, Ian McKellen y Viggo Mortensen, entre otros.

Ganó los 11 premios Óscar a los que había sido nominada, y otros 209 premios.

El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey - Trailer Subtitulado

8- Pulp Fiction (Tiempos Violentos, en la Argentina) - 1994

Dirigida por Quentin Tarantino y protagonizada por Uma Thurman, John Travolta, Samuel L Jackson y Bruce Willis, entre otros.

A partir de una narrativa no lineal, la película entrelaza varias historias cuyos protagonistas son miembros del crimen organizado de Los Ángeles. Los diálogos estilizados, la mezcla de humor y violencia y su tono irónico distinguen a la película.

Es considerada una de las cintas más representativas de la obra de Tarantino, que marcó su consagración como cineasta.

Punto aparte para la banda de sonido.

PULP FICTION (trailer HD subtitulado)

9- El señor de los anillos: La comunidad del anillo (2001)

Película de aventuras y fantasía, dirigida por Peter Jackson. Es la primera entrega de la exitosa trilogía cinematográfica de El Señor de los Anillos.

Ambientada en la Tierra Media, cuenta la historia del Señor Oscuro Sauron, que está buscando el Anillo Único, el cual ha acabado en poder del hobbit Frodo Bolsón (Elijah Wood). El destino de la Tierra Media está en juego mientras Frodo y ocho compañeros que forman la Compañía del Anillo comienzan un largo y peligroso viaje hacia el Monte del Destino en la tierra de Mordor, que es el único lugar en el que el anillo puede ser destruido.

Ganó 4 Oscar y 121 otros premios.

Trailer 1 El Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo Subtitulado HD

10- El bueno, el feo y el malo (1966)

El western de todos los tiempos, dirigida por Sergio Leone y con las actuación de Clint Eastwood, Lee Van Cleef y Eli Wallach.

Trama, en pocas palabras: durante la Guerra de Secesión, tres cazarrecompensas se lanzan a la búsqueda de un tesoro que ninguno puede localizar sin la ayuda de los otros dos.

Es la tercera y última película de la llamada Trilogía del dólar; fue precedida por Por un puñado de dólares (Per un pugno di dollari, 1964) y La muerte tenía un precio / Por unos pocos dólares más (Per qualche dollaro in più, 1965). La trama gira en torno a dos pistoleros (el bueno y el feo) y un asesino, corrupto e inescrupuloso sargento del Ejército de La Unión de Estados Unidos convertido en pistolero (el malo) que luchan por encontrar un tesoro consistente en monedas de oro escondido durante la Guerra de Secesión (Guerra Civil estadounidense).

La música es del talentosísimo Ennio Morricone.

Aquí podés ver la película completa con subtítulos en español:

El Bueno el Malo y el Feo - Versión Extendida [1080]

11- Forrest Gump (1994)

Dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise y Sally Field.

La historia describe varias décadas de la vida de Forrest Gump, un nativo de Alabama que sufre una leve discapacidad mental. Eso no le impide ser testigo privilegiado, y en algunos casos actor decisivo, de muchos de los momentos más transcendentales de la historia de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX, específicamente entre 1945 y 1982.

En la banda sonora la película incluye numerosas canciones propias de cada época que en ella se retratan, una recopilación musical que en su salida comercial como álbum fue todo un éxito gracias a los ocho millones de copias vendidas en todo el mundo.

Ganó 6 premios Oscar.

FORREST GUMP Trailer (Subtitulos Argentinos)

La película está disponible en Netflix.

12- Fight Club (El Club de la Pelea) - 1999

Dirigida por David Fincher, con las actuaciones de Brad Pitt, Edward Norton y Helena Bonham Carter.

La trama, en pocas palabras: un oficinista insomne y aburrido de su vida conoce a un desentendido fabricante de jabones y forman un club de lucha clandestino que se convierte en mucho más...

Cuando salió a la luz, Fight Club no cumplió las expectativas del estudio en taquilla y recibió reacciones polarizadas por parte de la crítica, volviéndose una de las películas más controvertidas y discutidas de ese año. Los críticos elogiaron la actuación, la dirección, los temas y los mensajes, pero debatieron sobre la violencia explícita y la ambigüedad moral.

Sin embargo, con el tiempo, la recepción hacia la película se ha vuelto muy positiva entre los críticos y el público, encontrando éxito crítico y comercial con su lanzamiento en DVD, lo que facilitó que se convirtiera en una película de culto. Actualmente es considerada por muchos como una de las mejores películas de la década de 1990.

El Club de la Pelea Trailer Subtitulado

13- El señor de los anillos: Las dos torres (2002)

El Señor de los Anillos: las dos torres (título original en inglés: The Lord of the Rings: The Two Towers) es una película basada en el segundo tomo de la novela El Señor de los Anillos, del escritor británico J. R. R. Tolkien. Es la secuela de La Comunidad del Anillo y precede a la última entrega de la serie, El retorno del Rey.

Fue dirigida por el director neozelandés Peter Jackson y escrita por él mismo, junto con su esposa Fran Walsh y Philippa Boyens.

La trama de la película comienza tras la disolución de la Compañía del Anillo. Boromir ha muerto a manos del jefe de los uruk-hai, Lurtz, en un intento de salvar a los hobbits Meriadoc Brandigamo y Peregrin Tuk, que acaban siendo capturados. Frodo Bolsón y Sam Gamyi parten solos hacia Mordor para destruir el Anillo Único en el Monte del Destino, mientras que Aragorn, Gimli y Legolas persiguen a los uruks con el fin de liberar a sus amigos capturados.

Ganó 2 premios Oscar y otros 126 premios.

Trailer 1 El Señor de los Anillos Las Dos Torres Subtitulado HD (2002)

14- Inception (El Origen) - 2010

Película británica-canadiense-estadounidense de ciencia ficción escrita, producida y dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Elliot Page, Joseph Gordon-Levitt, Ken Watanabe, Tom Hardy, Marion Cotillard, Cillian Murphy, Tom Berenger y Michael Caine.

Trama, en pocas palabras: aun ladrón que roba secretos corporativos a través del uso de la tecnología de compartir sueños, se le da la tarea de implantar una idea en la mente de un jefe de una gran empresa.

Ganó 4 Oscar y 158 otros premios.

El trailer:

El Origen - Trailer 1 subtitulado al español en HD

15- Star Wars: The Empire Strikes Back (El imperio contraataca, en la Argentina) -1980

Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca (también conocida en español como 'La guerra de las galaxias: Episodio V - El Imperio contraataca') es una película del género space opera dirigida por Irvin Kershner.

El guión, basado en una historia de George Lucas, fue escrito por Lawrence Kasdan y Leigh Brackett. Aunque en términos cronológicos internos sea la quinta película de la saga Star Wars, en realidad fue la segunda película de la saga en ser estrenada.

La ficción de la película se sitúa 3 años después de la destrucción de la estación espacial de combate conocida como la Estrella de la Muerte, destrucción acaecida al final del episodio anterior, Una Nueva Esperanza, estrenada en el año 1977. En El Imperio contraataca Luke Skywalker, Han Solo, Leia Organa y el resto de la Alianza Rebelde son perseguidos por Darth Vader y las fuerzas de élite del Imperio Galáctico. En este episodio se desarrolla la historia de amor entre Han y Leia, mientras que Luke aprende más sobre los caminos de la Fuerza de la mano del maestro Yoda. Con Han y Leia capturados por el Imperio, Luke luchará contra Darth Vader en una confrontación sin igual, pero Vader esconde una terrible revelación.

Reparto: Harrison Ford, Mark Hamill y Carrie Fisher, entre otros.

Ganó 1 premio Oscar.

Trailer Star Wars Episodio V El Imperio Contraataca Subtitulado HD

