Caso GameStop y el vacío legal detrás de las redes sociales

El debate comienza en la definición de "manipulación de mercado" por parte del Securities & Exchange Commission -SEC-, la cual asegura que esta es:

Agregando que la manipulación puede ser considerada como tal “cuando se coordina en privado“cosa que no ocurrió dado que Reddit - r/wallstreetbets-, Twitter y YouTube son de libre acceso.

Las culpables en el caso GameStop deberían ser las plataformas de compra y venta de acciones Robinhood, Ameritrade y Webull, dado que estas fueron prohibieron la compra de acciones de Gamestop el pasado 27 de enero para que los hedge funds dejen de perder dinero.

https://twitter.com/laderechadiario/status/1354828786165022723 | Por primera vez en semanas caen las acciones de Gamestop y AMC, luego de que las principales plataformas donde estaban siendo operadas, como Robinhood o Ameritrade, prohibieran su compra (solo permiten vender). pic.twitter.com/Zp1lJZtxEA — La Derecha Diario (@laderechadiario) January 28, 2021

Impacto en los Hedge Funds

Melvin Capital, un fondo de inversión que puso en corto GameStop, había perdido el 30% de su valor desde principios de año. Los fondos de Citadel y las empresas asociadas invirtieron US$ 2.000 millones, mientras que la inversión de Point72 Asset Management agregó US$ 750 millones, para una inversión total de US$ 275.000 millones, antes de que Melvin Capital declarara a CNBC que cerraron su posición en corto el 26 de enero, sin publicar la cifra exacta. Mientras, se dice que Citron Research, otro fondo de cobertura, también vendió en corto las acciones y afirmó cerrar con una pérdida del 100%.

Todo esto, está muy bien explicado y relatado, con mayor profundidad, en la miniserie de Netflix "Abajo los ricos: La saga GameStop"

