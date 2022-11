Sergio Massa: Carlos Maslaton no es Salvador Di Stefano

El número $ 400 provocó un ruido considerable, vale la pena destacar.

Lo que en marzo parecía lejano, ahora luce factible: la economía argentina crecerá en torno al 5%, por encima del arrastre de 4,2% que dejó 2021 , y a su vez acumulará reservas internacionales netas por un monto que rondará la meta acordada -y morigerada- con el FMI.

, y a su vez acumulará reservas internacionales netas por un monto que rondará la meta acordada -y morigerada- con el FMI. 4 factores permitieron compatibilizar ambos objetivos: I) ingreso de divisas vía anticipadas por 'dólar soja' e incremento de la deuda comercial por importaciones; II) utilización de stocks de insumos importados y divisas propias; III) mayor expansión del sector servicios; y, IV) reducción de la meta RIN y ampliación del ajustador por desembolsos de Multilaterales.

El 'dólar soja' y la postergación de pagos de importaciones funcionaron como un crédito: el BCRA logró hacerse de US$ 6.600 millones por importaciones (deuda comercial) y US$ 4.900 millones por adelantos de exportaciones que disminuirán cuando se concreten los envíos al exterior.

Descontando los recientes pagos al FMI que serán devueltos en diciembre, el BCRA acumula reservas netas por US$ 3.600 millones en el año. Sin embargo, post “dólar soja” lleva vendidos US$ 1.515 millones y debería comprar casi US$ 900 millones netos en lo que resta del año para poder cumplir con la meta acordada con el FMI.

Para tratar de cumplir la meta RIN, se está discutiendo la implementación de un nuevo 'dólar soja' y ya se activó el Swap con China por US$ 5.000 millones de libre disponibilidad, que no aumentaría las RIN pero permitiría ahorrar divisas vía pago de importaciones/déficit comercial con el país asiático.

Ahora sí vamos al diálogo con Maslatón, que comenzó con temas de la política:

Carlos Maslatón Carlos Maslaton antes de Qatar 2022.

-¿En qué lugar de la Grieta se ubica el liberalismo?

-Primero debemos definir qué es la Grieta. Es un concepto cultural, político, surgido en el momento más extremista del kirchnerismo, en el comienzo del 2do. mandato de Cristina Fernández de Kirchner, en diciembre de 2011. El período va del día siguiente a las elecciones de octubre y junio de 2013. Es cuando CFK y sus seguidores se pasan de rosca con el Consejo de la Magistratura, la Ley de Medios, el cepo cambiario, las amenazas de reforma de la Constitución Nacional. Todos los que no éramos kirchneristas temíamos que ellos imitaran a Venezuela en la búsqueda de un período totalitario irreversible. Esta ofensiva fue frenada por las 3 marchas (18A, 13S y 8N) y por la ruptura de Sergio Massa de junio de 2013, que pone final a ese período extremista K. En ese año y medio, muy malo para la Argentina, surgieron divisiones políticas que se asimilan a lo que en los años '50 fueron las posiciones más radicalizadas de peronismo y antiperonismo, que luego quedaron aplacadas por el pacto político de 1972, y más adelante por el menemismo, que es el momento cuando se registra menos antiperonismo y menos gorilaje. Pero el kirchnerismo revive todo eso y en ese año y medio es cuando se instala el concepto de Grieta. El liberalismo no tiene nada que ver con todo eso. Esa Grieta es más bien un concepto de los radicales 'galeritas' y antiperonistas tradicionales. El liberalismo tiene que aportar lo que mejor conoce, que consiste en ideas para una economía mejor y respetar la democracia vigente.

-¿El liberalismo es más cercano al PRO que al PJ?

-No tengo una respuesta teórica porque depende de cada momento del PJ y cada momento del PRO. Yo te diría que si es el PRO que conocimos del 2015 al 2019, estamos claramente en el extremo opuesto a eso. Esa propuesta económica fue la repetición de 2 planes fallidos en los momentos finales de 2 sistemas. Uno es el de 1979 a 1981, el final de (José Alfredo) Martínez de Hoz; y el otro fue 1988 a 1989, los 2 últimos años de (Raúl) Alfonsín. Eso fue lo que intentó aplicar (Mauricio) Macri. En cuanto al PJ ¿cuál PJ? El PJ de 1990 a 1996 es una cosa. El PJ de ahora, que no es PJ, también ha mostrado diferentes personificaciones. Yo te diría que Martín Guzmán fue una continuación de Mauricio Macri. Massa está intentando virar un poquito en ese sentido y tiene la ventaja de que el país está para arriba. Pero yo no concibo al liberalismo como una 3ra. fuerza, comparándose con este o aquel. Yo concibo al liberalismo con estructura propia, con identidad propia política y económica, y fundamentalmente cultural política. No veo que tenga que ser cercano a uno o al otro. Es cierto, en política se habla pero no estoy de acuerdo con una alianza con ningún sector. Es más, creo que una alianza con Macri sería un suicidio político. Tampoco hay que repetir cosas tales como la UCeDe de los años '90, una alianza mal hecha con (Carlos) Menem, circunscripta a (Álvaro) Alsogaray y su hija, cuando en realidad el partido podría haber convocado a una Convención y ser una suerte de Partido Liberal alemán que a veces hace alianza con la Democracia Cristiana y a veces con la socialdemocracia. Pero aquello de los Alsogaray fue un negocio personal.

-En el caso de un ciclo económico ascendente de la Argentina ¿dónde se ubica el liberalismo?

-Creo que el liberalismo puede colaborar desde el oficialismo o desde la oposición pero es una fuerza positiva. Para mi no hay lucro político estar siempre en contra de todo y augurando catástrofes si el poder no es mío, y catástrofes que no se van a dar, además. Esto es algo que hay replantear: ¿quién dijo que el rol de la oposición es rechazar todo, a libro cerrado? Hacer eso es ignorar qué es la política, estar incapacitado para ejercer la política ya que la única forma de acceder al poder es gracias al fracaso del otro. Terrrible. A veces hay oposiciones constructivas que pueden atraer al elector mucho mejor que un tirabombas. Además, el problema de estar en contra porque sí, porque pinta, porque se me ocurre, es que te pueden salir las cosas muy mal. Después de un tiempo, la gente puede decir 'No era para abajo el país sino para arriba' o resulta que se siente mejor y vos auguraste un desastre nacional o una repetición de 1989 (recesión con hiperinflación) o de 2001 (hiperrecesión con deflación), quedás muy mal. Con la distancia política suficiente para que quede en claro que no estás pegado al poder coyuntural, el rol del liberalismo si no fuese gobierno es hacer propuestas que tiendan a que el bull market siga creciendo y el país progrese no que se destruya. No veo el negocio político de vivir tirando piedras.

-Sergio Massa prometió Orden Fiscal como eje de su gestión ¿eso alcanza para bajar la inflación?

-El Orden Fiscal de Massa está bien, es un buen objetivo, la forma en que él lo presenta coincide con los requisitos del Fondo Monetario Internacional y queda bien decirlo: "Quiero déficit 0" o "Quiero 1 punto del PBI".

-El Orden Fiscal de Massa está bien, es un buen objetivo, la forma en que él lo presenta coincide con los requisitos del Fondo Monetario Internacional y queda bien decirlo: "Quiero déficit 0" o "Quiero 1 punto del PBI".

Sin embargo, según mi interpretación, la inflación argentina no es consecuencia del déficit fiscal. La inflación es consecuencia de la actividad cuasifiscal del Estado, o sea del Banco Central. Es un chiste que comienza en 2014 con el bancario (Juan Carlos) Fábrega, que dice "Bueno, yo voy a evitar la profundización de la inflación tomando dinero del mercado y remunerándolo", experimento que se hizo otras 2 veces en el pasado (1979/1981 y 1988/1989) y siempre con finales trágicos. Después, cuando viene (Federico) Sturzenegger, él es el máximo ideólogo de tomar dinero del mercado y remunerarlo; y siguieron Luis Caputo y (Guido) Sandleris y el mismo (Miguel Ángel) Pesce en la gestión de Martín Guzmán, y sigue ahora, siempre con Pesce, insistiendo en la idea de 'secar' la plaza pagando tasa de interés para controlar la inflación, una pésima solución y creo que hay que terminarlo. Yo se lo dije a Massa cuando me reuní con él hace 2 meses, "Alguien va a tener que terminar con este chiste porque no conduce a nada".

El problema es que vas creando una base monetaria paralela con letras remuneradas y en la mentalidad del especulador siempre está la pregunta "¿Qué pasa si esto, un día, se lanza al mercado?", y así estamos hace 8 años, cada vez peor. Nadie quiere frenarlo porque se teme la presión inflacionaria. Yo creo que ya está, el hecho de que exista ese fenómeno es la presión inflacionaria y ahora hay que reducirla, poco a poco, pagando efectivamente el dinero tomado y bajando la tasa de interés en vez de subirla, la inflación se va a moderar muchísimo y dentro de un par de años va a estar en 0% o nivel internacional, cuando los precios argentinos se igualen a los internacionales. A esto yo le doy enorme importancia. La inflación que estamos teniendo ahora, entendiendo la inflación solamente como subida de precios y no como un fenómeno de emisión monetaria, tiene un componente que se genera con un BCRA tomando dinero y tiene menos importancia el déficit fiscal, pero otro componente, muy importante y rechazado por la doctrina clásica pero no por mi, es que los precios argentinos van a tender a igualarse con los precios internacionales. En los últimos años subimos los precios, en dólares, muy por debajo de los precios internacionales. Eso se va a conseguir o porque baja el dólar contra el peso o porque suben los precios. Y creo que lo que pasará es que subirán los precios y cuando alcances ese nivel, con un déficit fiscal 0 y un BCRA más o menos manejado, vas a ver que los precios quedan más o menos 'estabilizados' (bah, nunca existe la estabilización pero puede existir una tendencia decreciente).

Lo que yo descarto por completo es lo que algunos especularon en meses recientes, la hiperinflación. No hay conducta semejante. Yo veo moderación de la inflación pero no desaparición de la inflación en los próximos meses. A mi no me preocupa esto y para mi el Gobierno no lo sabe explicar. Pero los ingresos están siendo más altos que la inflación porque, de lo contrario, tendríamos el país incendiado. Para mi el techo del dólar, tocado hace unos meses ya, es de $355 y no irá por arriba de eso.

Para mi hay un motivo que provoca inseguridad psicológica es la inexistencia del mercado libre de cambios. Para mi el tipo de cambio flotante es en sí mismo inflacionario. Es raro que alguien diga eso pero es mi convicción. Si vos dejaras los precios liberados, con orden fiscal y una línea clara de reducción del déficit cuasifiscal, tendrías una ruta interesante.

-¿Qué debería contemplar Massa que hoy no está viendo?

-Que mire también el Banco Central y el mercado de cambios porque si bien es una mejoría lo que hizo, aún es insuficiente. Yo estoy seguro que él y Gabriel Rubinstein tienen en mente lo del mercado de cambios. No se si tienen conciencia del BCRA. Pero no tengo dudas que estamos mejor que hace 1 año, 2 años, 3 años e inclusive 5 años.

-¿Massa puede sobrevivir a los Kirchner / Fernández o es un esfuerzo en vano?

-Yo creo que Massa tiene entidad política propia. Me parece que es el mejor político del país y está mucho más maduro que en 2014, cuando la tenía ganada y se equivocó con el armado. Quizás se equivocó sintiéndose ganador y terminó 3ro. en las elecciones 2015, aún cuando hizo una elección espectacular pero Macri le ganó de mano arreglando con la UCR en Gualeguaychú. A mi me parece que este es otro Massa, juega más en rol de estadista y por supuesto va a sobrevivir al kirchnerismo. Creo que él saldrá fortalecido de su gestión en Economía, sea candidato o no, e inclusive aunque pierda.

sergio massa.jpg Sergio Massa en un momento muy importante de su gestión.

-¿Hay un nuevo bipartidismo en la Argentina? ¿O el bipartidismo está muerto? ¿Cuánto condiciona la agenda la organización político partidaria?

-Yo en los 2 últimos años, estando en La Libertad Avanza, jugué para eso, para que muera el bipartidismo y naciera un tripartidismo. Lo que yo veía era que LLA tenía que llegar al 30% en las PASO y en un triple empate, con Javier Milei afirmado como candidato a Presidente se podía generar un 'efecto corrimiento' por la posibilidad de victoria y en la 1ra. vuelta entrar en 1er. lugar o 2do. lugar y jugar en el balotaje. ¿Cómo rompés el bipartidismo? Haciendo un gran comicio en el 1er. testeo electoral, que son las PASO, si hay PASO. Pero para eso, LLA tiene que tener un armado nacional y cubrir todo el territorio. No alcanza la buena imagen del candidato ni la potencia en redes sociales. ¿Milei tiene el 30%? Es la pregunta. Porque el gran riesgo de las PASO es que luego tu caudal electoral sea reducido a la mitad. Ahora en 2003 y 2011 fracasó la idea de bipartidismo o sea que es posible romperlo.

