100 días de Sergio Massa: Se rescata lo que no ocurrió

Pasaron 100 días de la designación de Sergio Massa como ministro de economía y el perfecto resumen está en lo que no ocurrió. Según lo destacado por María Esperanza Casullo en Americas Quarterly, la elevada inflación no se transformó en hiper, las reservas no se agotaron, la crisis política no se incrementó, no se incumplió con el acuerdo del FMI. Hechos que no eran seguros al momento de su nombramiento y podía verse reflejado en el precio del dólar, las acciones, los bonos y el Riesgo País.