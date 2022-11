shington DC el 2 de noviembre de 2022 entre el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Oficina del Contralor de Moneda, el FMI, el Banco Mundial y los Gobernadores de los Bancos Centrales de África, el Gobierno de los Estados Unidos fijó la fecha para la restricción del billete de curso legal aceptable del dólar estadounidense que comenzará el 31 de enero de 2023".

Desde Observers Times piden tomar con precaución la información, dado que no está confirmada. "Primero, verificamos si tal decisión fue realmente tomada o no por el gobierno de los Estados Unidos. Dada la gravedad y magnitud de la decisión, habría sido reportada y discutida en todos los medios de comunicación. Pero no encontramos un solo informe de noticias creíble sobre la decisión rumoreada de esta llamada campaña de desmonetización", finaliza.

Los billetes en cuestión fueron emitidos previos a 2021. Sin embargo, la resolución que circula no lleva firma y varios de los que la analizaron dudan de su veracidad. ¿Fake news?

ámbito dólares.jpg

La realidad del asunto con los dólares

El Programa de Educación sobre La Moneda de los Estados Unidos (CEP, por sus siglas en inglés) resalta como política del gobierno norteamericano que “todos los diseños de la moneda estadounidense siguen siendo de curso legal, independientemente de cuándo se haya emitido”, podemos encontrar en el apartado de preguntas y respuestas de la Reserva Federal.

Actualmente, la Oficina de Grabado e Impresión (BEP, por sus siglas en inglés) es la encargada de desarrollar y producir billetes de dólares estadounidenses, cuyos valores de circulación son U$S1, U$S2, U$S5, U$S10, U$S10, U$S20, U$S50 Y U$S100 independientemente de su año de producción.

Entonces, con esta afirmación y teniendo en cuenta que no existen documentos que confirmen dicho rumor, podemos creer sin lugar a dudas que esta noticia es falsa y que tiene como finalidad promover la psicosis social.

