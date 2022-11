Intendentes, Caja, Alberto y Sergio: la trama secreta

Es allí donde, una vez más, los intendentes pueden facturar su centralidad como dadores de paz social. Sabida es que su relación con Axel Kicillof nunca fue entendimiento puro. Las pujas y tensiones son una constante que se ve desde un pequeño expediente hasta una decisión mayúscula.

Si bien el gobernador tuvo que aceptar la llegada de alcaldes a su gabinete después de las elecciones de 2021, no se resignó. A Carlos Bianco, ex jefe de gabinete, le deben picar las orejas cada vez que se reúnen los alcaldes. Sigue siendo un ministro en las sombras. Y eso les irrita.

No es nada que la política bonaerense no sepa. Es un vínculo que nació con desconfianza mutua desde el momento mismo que Kicillof insinuó que la única preocupación de los intendentes era por los cargos y las cajas. Las miradas locales sobre el accionar del gobierno provincial son cada vez más crudas en las críticas.

“Hay muchas acciones de desconocimiento de cómo se hace politica por miradas demasiado sesgadas”, grafican desde un despacho municipal. Y ponen un ejemplo de los tantos que podrían utilizar. “No tienen relación politica con las escuelas privadas porque creen que son todas del Pro”. Y así con tantas otras cosas.

El problema para los jefes territoriales es siempre el mismo. Mientras no haya un desafío a la conducción de Cristina, ella tendrá la última palabra. Y eso lo incluye a Kicillof. La única manera de desplazar a alguien en la conducción es ganarle una elección. Por ahora eso no pasa.

Cristina Kirchner es una comodidad. El resultado del año próximo podría ser bisagra para los tiempos que vienen. Otra vez: Aún falta demasiado y mucho por transitar. Lo que sí preocupa y mucho a diversos observadores de la cosa pública es la anomia que suelen mostrar quienes tienen responsabilidad de gobierno. Cada vez se nota más el vale todo.

intendentes.jpg

El pedido especial

Alberto Fernández está regresando de Indonesia en estas horas y, además de revisar su estado de salud, podría tomar una decisión que ya le han pedido los intendentes con Sergio Massa como testigo.

A grandes rasgos, la petición implicaría que, de todos los fondos excedentes que el gobierno nacional le envía a la provincia, hay una cláusula para que parte de ellos lleguen a los municipios. En esa maniobra están de acuerdo los jefes comunales de Cambiemos. Y hay más de un vaso comunicante que desembocará en principio, en la discusión del presupuesto. Podría nacer una alianza inesperada entre el Presidente y los intendentes. A grandes rasgos, la petición implicaría que, de todos los fondos excedentes que el gobierno nacional le envía a la provincia, hay una cláusula para que parte de ellos lleguen a los municipios. En esa maniobra están de acuerdo los jefes comunales de Cambiemos. Y hay más de un vaso comunicante que desembocará en principio, en la discusión del presupuesto. Podría nacer una alianza inesperada entre el Presidente y los intendentes.

Así como las críticas a la forma de hacer política que le hacen a Kicillof no son nuevas, si son más novedosas las que llegan por lo bajo a Máximo Kirchner. Tibiamente se repiten frases como “esta ahí solo por ser el hijo de Cristina”.

En parte es verdad, pero no se escuchaba con la frecuencia de ahora y mucho menos de bocas del conurbano peronista. La organización del acto de La Plata fue una nueva demostración.

Tuvo que llamar Máximo para pedirle a Martín Insaurralde que los intendentes movilicen. “La Cámpora tiene caja pero no puede llenar un estadio” afirma otro jefes comunal que no participó de las últimas reuniones porque dice que la 3ra. Sección Electoral siempre se impone a la 1ra. Sección cuando se trata de organizar el poder. Pues eso viene sucediendo desde los tiempos de Eduardo Duhalde gobernador.

Lomas de Zamora y La Matanza desnivelan. Ahora el jefe de gabinete provincial es de Lomas de Zamora y tejió, hábilmente, un acuerdo con quien es el jefe territorial de Merlo, el distrito más grande de la primera sección: Gustavo Menéndez. Y tiene otro aliado que es Federico Achaval, jefe comunal de Pilar. La organización de la liga de intendentes tiene algunos átomos sueltos aún como Mario Ishii, Julio Zamora (de Tigre) y Fernando Gray, quien es consecuente con su oposición a la captura del PJ bonaerense por parte de Máximo Kirchner.

Se hablará y analizará el discurso de Cristina Kirchner por algunos días, mientras se preparan las batallas de finales de año en la provincia que tiene el Presupuesto 2023 como eje central.

Ya el gobernador tuvo un disgusto al no poder avanzar en una nueva ley para las jubilaciones de los empleados del Banco Provincia. Lo acusa a Mauricio Macri de haberse entrometido para frenar la acción de los dialoguistas de Juntos por el Cambio. Ya había pasado algo similar a principios de año cuando se negociaron el reparto de cargos entre oficialismo y oposición. Allí Macri puso el grito en el cielo.

maximo y cfk.jpg

El ex Presidente también juega al misterio sobre cuál será su futuro electoral. No así del rol político que tiene o cree tener al mostrarse como articulador de su espacio político. Le piden que no pase el mes de febrero para que tome una determinación sobre su candidatura. El asegura qué hay tiempo aún.

Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta lo desafía pero hay lazos que los siguen comunicando y mucho, en especial uno que suele venir a Buenos Aires todos los meses por unos pocos días para luego volver a Uruguay. Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta lo desafía pero hay lazos que los siguen comunicando y mucho, en especial uno que suele venir a Buenos Aires todos los meses por unos pocos días para luego volver a Uruguay.

La clave

La encuesta ya referida de Isonomía en territorio bonaerense muestra que la pelea por la gobernación hoy es entre Axel Kicillof y Diego Santilli. Lejos, en el 3er. lugar, aparece José Luis Espert. En distritos gobernados por el Pro se preocupan que pueda haber un candidato a gobernador de Javier Milei y divida aún más los votos. Ojo con el ex futbolista. Por eso harán todo los posible para llevarlo a Espert dentro de Juntos por el Cambio.

Otro dato significativo de ese mismo trabajo es sobre la principal preocupación que tienen los bonaerenses. Cuando se les pregunta por temas individuales la economía sobresale, mientras que ante la pregunta de cuál es el mayor problema del barrio, no hay dudas, la inseguridad. Aquí nace una pregunta sobre si se impondrá lo individual a lo colectivo a la hora de decidir. La seguridad es un tema medular en cualquier plataforma de gobierno.

Esta semana, el ex ministro del área, Cristian Ritondo, armó una reunión en Pinamar con el mismo eslogan del libro reciente de Macri. ¿Para qué queremos gobernar la provincia? En el panel de seguridad expuso Vicente Ventura Barreiro, un abogado que llegó a Ritondo por recomendación de Miguel Ángel Toma y luego se alió en el gabinete con el polémico y muy cuestionado por Elisa Carrió, Marcelo Roquetti. Como se ve, los lazos subterráneos perduran y ponen en duda las verdaderas intenciones de cambiar las cosas de fondo.

La economía es claramente el tema central que se discute por estas horas. En la provincia Sergio Massa recuperó imagen. “Si el año que viene la inflación fluctúa entre 3,5% y 3,9 % mensual llegamos competitivos” se ilusiona un intendente del conurbano que apuesta por una fórmula que lo tenga al ministro de economía como candidato. Se verá. Por lo pronto, las discusiones mostrarán en los próximos días de qué lado se ubica el presidente ante él reclamo de los intendentes.

---------------------

Más contenido en Urgente 24

Si Juntos por el Cambio gana ¿habrá policías con Taser?

¿Ilusionado o iluso? Lo que Alberto Fernández espera del acto de CFK

En medio de la crisis cripto, USA lanza su dólar digital

Chau a las criptomonedas: Los famosos demandados por estafa