¿Ilusionado o iluso? Lo que Alberto Fernández espera del acto de CFK

Además, por el problema de salud sufrido, Alberto Fernández espera cierta compasión de Cristina esta tarde: que no haga leña del árbol caído...

Otro de los motivos por los que Alberto se ilusiona con que no habrá críticas directas tiene que ver, según explicaron fuentes de la comitiva presidencial a El Destape, con que el rol crítico hacia el Gobierno ahora lo tomó Máximo Kirchner y que la vice prefiere posicionarse en el papel de líder político del Frente de Todos, con una tarea de reivindicación de sus gestiones como presidenta.

“Máximo se equivocó cuando salió a decir que creía que no iba a ser candidata, por eso ella ahora busca instalar como algo muy probable que sí lo sea”, explicaba uno de los integrantes de la comitiva a dicho portal. Eso tenía que ver, añadía, con las cosas que la vice tiene por delante, principalmente la sentencia en la causa Vialidad. “Trabaja en un reposicionamiento de su figura, en fortalecer el liderazgo para que no se la lleven puesta. Después seguramente verá si será o no candidata. Personalmente, creo que ella va a designar a alguien”.

Así las cosas, se espera que CFK centre su discurso en sus "logros" cuando fue Presidenta, pero también -y principalmente- irá fuerte contra la Justicia, como ya lo viene haciendo a través de las redes sociales. Seguramente, tampoco faltarán las críticas al macrismo.

Algunas versiones indican que Cristina podría anunciar esta tarde en La Plata su candidatura presidencial. Al respecto, el analista político Alejandro Catterberg opinó que la única razón que podría estar detrás de un anuncio como ese sería su situación judicial.

"¿Quién lanza una candidatura presidencial 3 días antes del debut de la Argentina en el Mundial?", se preguntó Catterberg como punto de inicio para poner en dudas que CFK se lance este jueves como candidata.

"Creo que no tiene lógica política que una figura de la envergadura de Cristina Kirchner en noviembre del año anterior a las elecciones anuncie una candidatura. Va en contra de la lógica, va en contra de mantener la incertidumbre hasta último momento, es innecesario, el timing en términos de momentum electoral en un gobierno que todavía tiene que atravesar meses muy duros en materia económica", dijo en diálogo con Radio con Vos.

"La única lógica por la que yo imagino que Cristina Kirchner podría anunciar esto que se está amagando es la situación judicial. Básicamente, que CFK anticipe los fallos que vienen en las próximas semanas y anuncie la candidatura y que esté jugando el juego de decir luego 'vieron que una vez que yo anuncié mi candidatura presidencial después vinieron los fallos judiciales que me quieren proscribir'. Es la única argumentación desde mi entendimiento y desde la lógica política que puedo imaginar por qué una figura de la estatura política de Cristina tan instalada, tan fuerte que necesita sólo un tuit una hora antes del cierre de la lista en mayo del año que viene para tomar posición", continuó con su análisis.

"Lo único que se me ocurre como lógica es decir que es candidata para después decir que una vez anunciado eso, la Justicia la está buscando proscribir", resumió.

